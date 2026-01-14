Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre

Continua il magico momento dell’Italia nella Coppa Europa femminile di sci alpino. Le vittorie in stagione sono diventate cinque e l’ultima è stata quella di Sara Allemand, che ha trionfato nella discesa libera in Austria a Pass Thurn. Per la venticinquenne piemontese si tratta del primo successo in carriera nel circuito continentale dopo che era salita sul podio già per tre volte nella scorsa stagione.

Un successo che può darle sicuramente fiducia in vista anche dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, dove può andare a caccia di un piazzamento tra le prime trenta, finora ottenuto una sola volta lo scorso dicembre in superG in Val d’Isere. Allemand si è è imposta per soli nove centesimi sull’austriaca Anna Schilcher, che ha preceduto la connazionale Leonie Zegg, terza al traguardo a 61 centesimi dalla vetta.

Sfiora il podio Sara Thaler, che termina al quarto posto a 67 centesimi dalla compagna di squadra. Quinta la norvegese Eva Unhjem Johansen (+0.70) davanti alla bosniaca Elvedina Muzaferija (+0.91) e alla svizzera Elena Sanna Stucki (+0.92).

Ottimo ottavo posto per Ilaria Ghisalberti (+1.16), che mai si era spinta tra le prime dieci in discesa libera in Coppa Europa. Completano la Top-10 l’austriaca Vanessa Nussbaumer (+1.24) e la svizzera Alina Willi (+1.30). Le altre azzurre a punti: 15maGiulia Albano (+1.51), 20ma Vicky Bernardi (+1.73), 21ma Ludovica Righi (+1.79), 23ma Sofia Amigoni (+1.85) e 26ma Federica Lani (+2.01).

La classifica generale della Coppa Europa femminile è ricca di bandiere italiane. Alice Pazzaglia comanda con 380 punti davanti alle connazionali Laura Steinmair (312) ed Ambra Pomarè (279). Sesta c’è Sophie Mathiou (237), settima Carole Agnelli (224), nona Giulia Valleriani (211).