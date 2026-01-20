Sara Allemand si ripete e trionfa ancora nel superG di St. Anton in Coppa Europa

Sara Allemand concede il bis e trionfa nuovamente nel superG di Coppa Europa a St. Anton. Dopo la vittoria di ieri, la venticinquenne di Bardonecchia si ripete nuovamente, centrando il terzo successo della sua stagione nel circuito continentale. Con questa doppia vittoria Allemand non solo si è portata in testa alla classifica di specialità, ma anche a quella generale, che vede tantissime azzurre nelle prime posizioni. Infatti la piemontese è in prima posizione con 390 punti davanti alla compagna di squadra Alice Pazzaglia (380).

Tornando alla gara, al secondo posto ha concluso la norvegese Marte Monsen, staccata di 24 centesimi dall’azzurra. Sul podio ci sale anche l’austriaca Vanessa Nussbaumer, terza con 61 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per la svizzera Sina Fausch (+0.66), che ha preceduto la norvegese Inni Holm Wembstad (+0.67) e l’austriaca Anna Schilcher (+0.69).

Settima posizione per l’andorrana Cande Moreno (+0.88) davanti alle austriache Pia Hauzenberger (+0.89) e Lena Wechner (+1.02). A completare la Top-10 c’è la svizzera Alina Willi (+1.06).

Dodicesimo posto per Monica Zanoner (+1.19) e a punti ci vanno anche Sofia Amigoni (16ma, +1.31), Ludovica Righi (18ma, +1.37), Giulia Albano (24ma, +1.77).