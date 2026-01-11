Sandro Campagna: “Il gioco spumeggiante dell’Italia verrà fuori, subiti gol evitabili”

L’Italia ha debuttato con una scontata vittoria agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, sconfiggendo la modesta Turchia con il punteggio di 19-8 nella vasca di Belgrado. Francesco Condemi ha messo a segno quattro gol ed è risultato il migliore marcatore in occasione della prima prova della rassegna continentale, che proseguirà martedì 13 gennaio (ore 18.00) con il confronto contro la poco quotata Slovacchia. La prima fase a gironi si chiuderà poi giovedì con l’incrocio contro la Romania, poi si inizierà a fare sul serio

Il CT Alessandro Campagna ha analizzato la prova attraverso i canali federali: “È stata la classica prima partita del torneo. Abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene. Soprattutto davanti abbiamo buttato via alcuni palloni e subìto reti dalla distanza che potevano essere evitati. La partita è stata sempre in controllo e ci ha fornito degli spunti su cui lavorare ancora“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Dobbiamo esprimere con tranquillità il nostro gioco. Era chiaro che alla prima partita molti ragazzi fossero emozionati in questa arena stupenda, ma serve essere più leggeri perché il nostro gioco spumeggiante verrà fuori“.