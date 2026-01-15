Sandro Campagna: “Gli errori aiutano a crescere, per molti è la prima volta agli Europei. Oggi abbiamo giocato meglio”

Dopo le prime due prove vincenti ma non perfette del Settebello, è oggi finalmente arrivata una prestazione di carattere. La nazionale italiana di pallanuoto ha infatti nettamente battuto la Romania per 6-20, conquistando un’altra vittoria (la terza in tre gare) e chiudendo in prima posizione il Girone D degli Europei di Belgrado 2026.

Obiettivo del passaggio del turno centrato dagli azzurri che hanno dominato il match contro un avversario superiore rispetto a Turchia e Slovacchia. La netta differenza in vasca tra le due nazionali è parsa subito evidente e l’Italia ha mantenuto il livello alto per tutte e quattro le frazioni. Ora il nuovo Settebello può attendere con serenità il prossimo avversario nella seconda fase.

Il CT Sandro Campagna, dopo il match, ha così commentato la prova dei suoi ragazzi: “Credo che possiamo crescere attraverso gli errori. Questa è una squadra giovane, per tanti è la prima volta in una competizione importante come gli Europei. Giocare con alti e bassi è normale, soprattutto durante la partita. Oggi hanno giocato bene, erano molto concentrati. Abbiamo iniziato subito bene e abbiamo continuato così per tutti i quarti. L’obiettivo era arrivare al prossimo turno con 6 punti (non si conta la vittoria sull’ultima in classifica). Ora dobbiamo affrontare altri tre match”.