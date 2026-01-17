Sandro Campagna: “Contava solo la vittoria: una giovane Italia ha bisogno di saper soffrire”

L’Italia ha sconfitto la Georgia per 16-14 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia): dopo aver regolato Turchia, Slovacchia e Romania, gli azzurri hanno incominciato la seconda fase con un’affermazione sofferta e ora si lanciano verso le sfide contro Grecia e Croazia (lunedì 19 e mercoledì gennaio), che saranno decisive per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale.

Il CT Sandro Campagna ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Oggi contava soltanto la vittoria. Abbiamo conquistato i tre punti attraverso una partita di sofferenza, il che non mi dispiace perché una squadra giovane come la nostra ha bisogno di saper soffrire. Soprattutto quando nelle prime quattro partite abbiamo incontrato squadre non di altissima fascia e vincere troppo facile probabilmente ci avrebbe fatto pensare cose non veritiere“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Il fatto che abbiamo commesso degli errori, che ci siamo trascinati la partita praticamente per i primi due tempi, poi ce ne siamo andati, poi sono rientrati, mi dà spunto di analisi su dove andare ancora a migliorare perché noi comunque abbiamo sempre, dopo ogni partita, alzato il nostro livello di gioco. Oggi non è stato così, però l’importante era vincere e lo abbiamo fatto. Sono contento per i ragazzi e adesso da underdog ci andiamo a giocare due partite che sono il bello del nostro sport. Sarà bellissimo giocarcele. Abbiamo tutte le possibilità per fare non bene, benissimo”.