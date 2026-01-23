Samuele Ceccarelli torna a buoni livelli sui 60 metri, Thompson battuto dai britannici

Samuele Ceccarelli è tornato su buoni livelli, correndo i 60 metri in 6.61 sulla pista di Stoccolma: si tratta del miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni, da quando si espresse in 6.47 nella semifinale degli Europei poi vinti in 6.48 davanti a Marcell Jacobs in quel di Istanbul. Dopo l’apoteosi nella metropoli turca, i risultati conseguiti dal toscano non erano stati brillanti e le fatiche delle ultime stagioni sono state molteplici.

L’azzurro ha ritoccato di sei centesimi lo stagionale siglato sabato scorso ad Ancona e ha chiuso al sesto posto nella finale vinta dal britannico Romell Glave (6.51 per il bronzo europeo dei 100 metri) davanti al connazionale Jeremiah Azu (6.54 per il Campione del Mondo in sala) e al giamaicano Kishane Thompson (6.56 per l’argento olimpico e iridato dei 100 metri).

Nella capitale svedese erano presenti anche Gloria Hooper (sesta in finale con 7.39, dopo il 7.34 in batteria) e Gaya Bertello (7.46), oltre a Clarissa Vianelli (55.12 sui 400 metri). Manuel Lando ha esordito a Tampere (Finlandia), chiudendo al quarto posto la gara di salto in alto (2.13 metri al primo tentativo) davanti a Eugenio Meloni (2.13 alla seconda), Asia Tavernini ha aperto con 1.80 e Nicla Mosetti si è espressa sui 60 ostacoli (8.19 in batteria e 8.30 in finale per il settimo posto).