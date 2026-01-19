Salto con gli sci, Zao 2026. Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo femminile con la ‘Classica nipponica’

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci vive la tappa centrale dell’intenso trittico asiatico. Dalla Cina ci si sposta in Giappone, dove si disputerà come di consueto una doppia tappa. La novità è rappresentata dal fatto che i due appuntamenti nipponici siano in ordine invertito e che il primo sia infrasettimanale.

D’altronde, in una stagione olimpica, è necessario evitare di prolungare esageratamente i tempi. Indi per cui, il Monte Zao (situato in prossimità della città di Yamagata) viene parzialmente sacrificato, venendo collocato nel cuore della settimana. Inoltre, la tappa dell’Isola di Honshu, precede quella dell’Hokkaido e non viceversa.

Il trampolino costruito a Zao è uno dei più utilizzati nella storia del massimo circuito, essendo uno dei pochi ad aver ospitato più di 20 gare individuali. A onor del vero, ha lungamente detenuto il record di impianto sul quale si è tenuto il numero più elevato competizioni. La pandemia ha però fatto perdere più eventi al Giappone di quanto non sia capitato ad altri Paesi.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°11

Borgo: Zao (Giappone)

Struttura: Zaō jampu-dai (HS102)

Competizioni ospitate: 23

Prima gara: 3 marzo 2012

Ultima gara: 26 gennaio 2025

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – LOUTITT Alexandria (CAN)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PREVC Nika (SLO)

2025 – PREVC Nika (SLO)

2025 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

13 (7-5-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

5 (3-1-1) – PINKELNIG Eva [AUT]

5 (2-3-0) – ITO Yuki [JPN]

4 (0-2-2) – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT]

3 (2-0-1) – PREVC Nika [SLO]

2 (1-0-1) – LOUTITT Alexandria [CAN]

2 (0-1-1) – STRØM Anna Odine [NOR]

1 (0-1-0) – FREITAG Selina [GER]

1 (0-0-1) – KLINEC Ema [SLO]

1 (0-0-1) – SCHMID {Nèe ALTHAUS} Katharina [GER]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

17 (8-8-1) – GIAPPONE

16 (5-6-5) – AUSTRIA

9 (3-3-3) – NORVEGIA

8 (1-2-5) – GERMANIA

7 (2-1-4) – SLOVENIA

4 (2-1-1) – USA

3 (0-1-2) – RUSSIA

2 (1-0-1) – CANADA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-0-1) – SVIZZERA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 7

Ingressi nella top-ten: 2

Ingressi in zona punti: 5

Miglior risultato: 10a il 19 gennaio 2020 e il 26 gennaio 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 19a il 19 gennaio 2024

SIEFF Annika

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 23a il 19 gennaio 2024 e il 24 gennaio 2025

AMBROSI Martina

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 25a il 26 gennaio 2025

ZANITZER Martina

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 34a il 26 gennaio 2025