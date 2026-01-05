Salto con gli sci, Nika Prevc vince gara-1 a Villach e passa Maruyama in classifica generale

Tappa e maglia per Nika Prevc, che ha vinto da favorita gara-1 sul trampolino piccolo di Villach superando Nozomi Maruyama in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Sesto successo stagionale per la slovena, che raggiunge così quota 28 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore confermandosi il vero punto di riferimento attuale della disciplina.

La ventenne di Kranj si è imposta nella prima delle due competizioni in programma sul Normal Hill carinziano, che ospita in questi giorni l’ottava tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Nika, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo consecutive, ha trionfato con meno margine del previsto facendo la differenza soprattutto nel primo salto ma non realizzando il miglior punteggio nella seconda serie.

Prevc ha preceduto alla fine di 2.7 punti la padrona di casa austriaca Lisa Eder e 13.4 punti la tedesca Selina Freitag, giunte rispettivamente al nono e diciassettesimo podio della carriera in Coppa del Mondo senza successi. Giornata negativa per la giapponese Maruyama, che replica l’ottavo posto di Oberstdorf e perde il pettorale giallo ritrovandosi ora a -32 dalla nuova leader della generale.

Bilancio in rosso per l’Italia, che ha portato cinque atlete a Villach per questo doppio appuntamento ravvicinato. Annika Sieff ha sfiorato l’ingresso in zona punti chiudendo 31ma, mentre non hanno superato il taglio in qualificazione Martina Ambrosi 42ma, Martina Zanitzer 49ma, Jessica Malsiner 59ma e la giovanissima debuttante Leonie Runggaldier (squalificata).