Salto con gli sci, Nika Prevc svetta in qualificazione a Zhangjiakou. Avanzano due azzurre

Nika Prevc vuole archiviare il prima possibile il discorso Sfera di Cristallo e mette subito le cose in chiaro anche sul trampolino grande di Zhangjiakou, dimostrando una netta superiorità in occasione del turno di qualificazione valevole per la prima delle due gare individuali previste nei prossimi giorni sul Large Hill cinese (sede dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici) che ospita la decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile.

La ventenne slovena, leader della classifica generale del circuito maggiore con 300 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (Nozomi Maruyama, assente nella precedente tappa a Ljubno), si è imposta nella qualificazione odierna con un margine di 12.9 punti sulla tedesca Selina Freitag, che ha occupato il posto d’onore precedendo la norvegese Anna Odine Stroem, l’altra big teutonica Agnes Reisch e la padrona di casa Zeng Ping.

La beniamina locale si è attestata in quinta piazza ex aequo con Maruyama, mentre a seguire troviamo altre tre giapponesi con Yuka Seto settima davanti a Sara Takanashi e Ringo Miyajima. Obiettivo raggiunto per la Nazionale italiana, che ha superato il taglio con entrambe le atlete impegnate a Zhangjiakou grazie al 22° posto di Annika Sieff e al 23° di Martina Zanitzer.