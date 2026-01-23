Salto con gli sci, Nika Prevc svetta in qualificazione a Sapporo. Sieff e Zanitzer avanzano

Nika Prevc parte forte anche sul trampolino grande di Sapporo e si impone nelle qualificazioni per la prima delle due gare individuali previste nel weekend in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La leader incontrastata della classifica generale del circuito maggiore si conferma quindi la favorita d’obbligo per un possibile doppio successo sul Large Hill HS137 giapponese.

La ventenne slovena, campionessa mondiale in carica, è atterrata dopo 132,5 metri firmando la miglior misura (ex aequo con un’altra atleta) nonostante una stanga di partenza più bassa delle sue avversarie. Prevc ha primeggiato nel turno preliminare con un margine di 11.3 punti sulla tedesca Agnes Reisch e 11.9 punti sulla norvegese Eirin Maria Kvandal.

Il gruppo delle inseguitrici è molto compatto ed include anche la norvegese Heidi Dyhre Traaserud, l’austriaca Lisa Eder, la tedesca Selina Freitag, la canadese Abigail Strate, la slovena Nika Vodan e la nipponica Nozomi Maruyama, che vanno nell’ordine dal quarto al nono posto con un gap inferiore ai 5 punti dalla terza piazza. Qualificazione superata senza troppi patemi dalle azzurre, con Annika Sieff 24ma e Martina Zanitzer 29ma.