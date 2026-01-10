Salto con gli sci: Nika Prevc profeta in patria a Ljubno, Sieff e Zanitzer nelle 30

Nika Prevc vince ancora. Ottava vittoria stagionale per la slovena, e stavolta nella sua patria. A Ljubno è un altro trionfo per dispersione, senza le giapponesi e anche senza sostanzialmente concorrenza sul trampolino piccolo (HS94) che le regala un’altra soddisfazione. Miglior salto sia nella prima che nella seconda serie, 96 metri e 141.9 punti in un caso, 89.5 e 136.4 nell’altro, totale 278.3 e distacchi siderali a tutte.

Seconda l’austriaca Lisa Eder, che resta a 254.1 davanti alla tedesca Selina Freitag, che chiude a quota 244.7. Parla tedesco, anche se in declinazioni diverse, l’intera top 5 che non è Prevc: quarta l’austriaca Julia Muehlbacher a 241.9 e quinta la tedesca Katharina Schmid a 240.7.

Sesta posizione per l’altra slovena Nika Vodan (ex Kriznar), che con 235.4 riesce a tenersi dietro la cinese Ping Zeng, che chiude a 229. 222.2 per la tedesca Juliane Seyfarth, che è ottava davanti alla finlandese Jenny Rautionaho (221.6, non andava così bene da quasi due anni, Lahti 2024) e all’altra cinese Qi Liu (o Liu Qi, a seconda delle abitudini), che termina a 210.3 e beffa la slovena Katra Komar di un solo decimo di punto.

In casa Italia sono due le qualificate alla seconda serie. Calano però, anche perché non trovano particolare fortuna di condizioni, sia Annika Sieff che Martina Zanitzer, l’una al 26° posto con 199.5 e l’altra al 28° con 197.2. Si fermano nella prima serie Jessica Malsiner, 32a a 91.9, e Martina Ambrosi, 38a a 89.6.