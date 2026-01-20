Salto con gli sci, Maruyama torna alla vittoria in gara-1 a Zao. Prevc fuori dal podio, bene Sieff

Nozomi Maruyama torna a brillare e vince la prima delle due gare individuali previste sul trampolino piccolo di Zao, in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La padrona di casa nipponica, al sesto successo individuale della stagione (e della carriera) nel circuito maggiore, ha interrotto così la striscia positiva di Nika Prevc che era arrivata a quota sei successi di fila con la doppietta a Zhangjiakou.

Maruyama rilancia quindi la sua candidatura per un ruolo da protagonista in vista delle gare olimpiche di Predazzo, dopo aver vissuto un evidente calo prestazionale a inizio gennaio. La giapponese, che ha scelto di anticipare il suo rientro in Asia rinunciando all’appuntamento di Ljubno, ha ritrovato buone sensazioni ottenendo due podi in Cina e addirittura la vittoria in gara-1 sul Normal Hill di Zao.

Secondo posto per l’austriaca Lisa Eder a 15.4 punti dalla vetta, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dalla tedesca Selina Freitag a 16.7 punti dal primato. Passo falso inatteso per la dominatrice del circuito Nika Prevc, che ha pagato a caro prezzo un brutto salto nella prima serie (chiusa in 12ma piazza a oltre 20 punti dalla leader) rimontando poi otto posizioni e arrivando quarta a soli due decimi dalla top3 grazie al miglior punteggio assoluto nella seconda serie.

La fenomenale slovena classe 2005 resta comunque in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con ampio margine sulle inseguitrici (+310 su Maruyama) e si sta involando verso la conquista della terza Sfera di Cristallo consecutiva. Segnali positivi in chiave azzurra per Annika Sieff, clamorosamente sesta (a meno di 5 punti dal podio) a metà gara prima di sprofondare in 14ma piazza venendo penalizzata da condizioni sfavorevoli. Fuori dalla zona punti l’altra azzurra Martina Zanitzer, 38ma.