Salto con gli sci, Lisa Eder batte Nika Prevc in gara-2 a Zao e firma la sua prima vittoria in Coppa del Mondo

Si interrompe a quota 13 l’incredibile striscia di podi senza vittorie di Lisa Eder, che si è imposta in gara-2 sul trampolino piccolo di Zao (in Giappone) in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Per l’austriaca si tratta del primo successo individuale nel circuito maggiore, anche se in passato aveva già vinto una prova a squadre nel lontano 2022 a Hinzenbach.

La 24enne nativa del Tirolo conferma dunque i grandi progressi effettuati quest’inverno e colleziona il nono podio della stagione, candidandosi ad un ruolo da protagonista verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Eder ha fatto la differenza con il primo salto, portandosi in vetta alla graduatoria con un piccolo margine che è stata poi in grado di difendere nella seconda serie.

Al posto d’onore si è inserita la fenomenale slovena Nika Prevc, con un distacco conclusivo di appena 1.4 punti dalla testa, archiviando così senza vittorie la tappa centrale della tournée asiatica. Terzo posto a 5.6 punti da Eder per la canadese Abigail Strate, che ha preceduto in graduatoria la tedesca Agnes Reisch e la norvegese Anna Odine Stroem.

Solo ottava la padrona di casa e vincitrice di gara-1 Nozomi Maruyama, che sprofonda a -358 da Prevc nella classifica generale di Coppa del Mondo. Giornata in chiaroscuro sul fronte italiano, con Annika Sieff 25ma e Martina Zanitzer fuori dalla zona punti in 39ma piazza.