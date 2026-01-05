Salto con gli sci, le donne passano dall’imponenza dei trampolini tedeschi al compatto Villach!

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci sta per affrontare una delle tappe più impopolari della stagione. Purtroppo per Villach, la località è ormai identificata come l’ostacolo che sta impedendo la nascita della Tournée dei 4 trampolini femminile.

Non è proprio così e non si ha nulla contro il rinomato centro d’allenamento della Carinzia, entrato nel calendario del massimo circuito nel 2023. Cionondimeno, la minuscola struttura denominata Alpen Arena è poco spettacolare. Potrebbe avere la sua legittima tappa in un altro momento dell’anno, ma in Austria permangono tanti problemi organizzativi.

Già, perché Innsbruck si sta rivelando una criticità dal punto di vista logistico e ogni primavera sorge un problema che ritarda (anzi, di fatto impedisce) la costruzione dell’impianto per l’illuminazione artificiale, indispensabile per allungare le tempistiche e accogliere le donne. Così Villach ha modo di resistere, di riffa o di raffa, contro tutto e tutti!

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°8

Borgo: Villach (Austria)

Struttura: Alpen Arena (HS98)

Competizioni ospitate: 6

Prima gara: 28 dicembre 2022

Ultima gara: 6 gennaio 2025

ATLETE SALITE SUL PODIO

5 (3-2-0) – PINKELNIG Eva (AUT)

4 (2-1-1) – PREVC Nika (SLO)

3 (1-2-0) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

3 (0-0-3) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine (NOR)

1 (0-0-1) – STRATE Abigail (CAN)

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

PODI DIVISI PER NAZIONE

7 (2-1-4) – SLOVENIA

6 (3-2-1) – AUSTRIA

3 (1-2-0) – GERMANIA

1 (0-1-0) – NORVEGIA

1 (0-0-1) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 11a il 3 gennaio 2024

MALSINER Lara

Gare disputate: 6

Ingressi in zona punti: 6

Miglior risultato: 13a il 29 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 6

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 19a il 28 dicembre 2022

AMBROSI Martina

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 23a il 6 gennaio 2025

ZANITZER Martina

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 40a il 6 gennaio 2025