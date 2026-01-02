Salto con gli sci, le convocate dell’Italia all’appuntamento di Villach: Sieff punto di riferimento, debutto per Runggaldier

Messa in archivio la serie Garmisch-Partenkirchen e Oberstdorf a cavallo di Capodanno, la Coppa del Mondo del salto con gli sci femminile fa rotta verso l’Austria, con in programma tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio una due giorni sul trampolino HS98 di Villach.

Dove eravamo rimasti? Sull’Hs137 di Oberstdorf, la canadese Abigail Strate si era imposta con 268,2 punti, mettendosi alle spalle Ping Zeng per concretizzare il primo podio cinese in Coppa del Mondo; terza piazza per Selina Freitag seguita dalla slovena Nika Prevc, vincitrice del minitour ed in risalita di 13 posizioni nella seconda serie dopo un complicato primo salto.

Per quanto riguarda casa Italia, Annika Sieff ha concluso al 22° posto. Nella sfida che ha completato il tour tutto tedesco dopo le prove di San Silvestro a Garmisch, l’azzurra era contrapposta alla giapponese Nozomi Maruyama nel KO round, risultando la seconda delle escluse dal ripescaggio, mancato per un singolo punto.

Proprio da Sieff ripartirà ora la compagine tricolore in vista della tappa austriaca. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato sei atlete: oltre alla gardenese, guideranno il gruppo Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi e Noelia Vuerich. Spazio anche alla Next Gen, con la convocazione della sedicenne Leonie Runggaldier, che avrà il proprio battesimo nel massimo circuito internazionale.