Salto con gli sci, l’Austria domina la prova a coppie di Zakopane. Italia squalificata

Archiviata la parentesi legata alla Tournée dei Quattro Trampolini, va in scena questo weekend a Zakopane l’undicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Sul Large Hill polacco, poche ore dopo la qualificazione per la gara individuale di domani, si è disputata la prova a coppie che vedremo come format anche alle Olimpiadi.

L’Austria ha dominato la scena nell’evento Super Team grazie al quotato binomio composto da Jan Hoerl e Stephan Embacher, rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria complessiva della Tournée, sfruttando al meglio l’assenza di qualche big nelle altre nazionali di vertice e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza dopo le tre serie previste.

Il duo Hoerl-Embacher ha trionfato con un margine di 47.6 punti sulla Slovenia di Timi Zajc e Anze Lanisek (non schierato il pettorale giallo e detentore dell’Aquila d’Oro Domen Prevc), mentre la Polonia padrona di casa è salita sul terzo gradino del podio a 64.1 punti dalla vetta con Dawid Kubacki e Kacper Tomasiak. Quarta moneta per i norvegesi Kristoffersen Eriksen Sundal e Halvor Egner Granerud, che hanno preceduto gli svizzeri Sandro Hauswirth e Gregor Deschwanden.

Peccato per l’Italia, che poteva ambire ad un buon piazzamento nella top8 (per quanto visto in qualificazione) ma si è dovuta fermare dopo una sola serie a causa della squalifica di Francesco Cecon, sanzionato per aver toccato la tuta in maniera non conforme al regolamento prima dei controlli.