Salto con gli sci, la Coppa del Mondo fa tappa a Willingen. Trampolino maestoso, lo spettacolo non manca mai!

Con i Mondiali di volo di Oberstdorf ormai passati in archivio, torna in azione la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Il massimo circuito rimane in Germania, spostandosi però dalla Baviera alla più settentrionale Assia. Nel weekend a cavallo di gennaio e febbraio si gareggia infatti a Willingen.

Il Mühlenkopfschanze è impianto famigerato. Non si tratta solo del Large Hill più imponente che esista, bensì anche di un trampolino dove il pericolo è davvero tangibile, soprattutto quando il vento spira frontalmente. Nel qual caso, il rischio è quello di non scendere più e trovarsi ad atterrare a misure spropositate, con tutti gli annessi e connessi del caso.

Per la prima volta da Engelberg, ovvero da dicembre, uomini e donne gareggeranno nello stesso luogo. Venerdì ci sarà una prova a squadre miste, mentre sabato e domenica avremo le competizioni individuali, le ultime di Coppa del Mondo prima di quelle che assegnaranno le medaglie ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°13

Luogo: Willingen (Germania)

Impianto: Mühlenkopfschanze (HS147)

Competizioni ospitate: 42

Prima gara: 8 gennaio 1995

Ultima gara: 2 febbraio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – WELLINGER Andreas (GER)

2018 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2018 – FORFANG Johann Andre (NOR)

2019 – GEIGER Karl (GER)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – LEYHE Stephan (GER)

2021 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 – FORFANG Johann Andre (NOR)

2024 – WELLINGER Andreas (GER)

2025 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

2025 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (3-2-2) – STOCH Kamil [POL]

6 (2-3-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

5 (4-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

4 (3-0-1) – KASAI Noriaki [JPN]

3 (2-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

3 (1-1-1) – LINDVIK Marius [NOR]

3 (0-1-2) – ZYLA Piotr [POL]

2 (2-0-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (2-0-0) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

2 (1-1-0) – GEIGER Karl [GER]

2 (0-2-0) – LANISEK Anze [SLO]

2 (0-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

2 (0-1-1) – KOUDELKA Roman [CZE]

2 (0-0-2) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (0-1-0) – KRAFT Stefan [AUT]

1 (0-0-1) – FETTNER Manuel [AUT]

1 (0-0-1) – SUNDAL Kristoffer Eriksen [NOR]

1 (0-0-1) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]

1 (0-0-1) – ORTNER Maximilian [AUT]

1 (0-0-1) – HÖRL Jan [AUT]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

25 (8-11-6) – GERMANIA

24 (11-7-6) – NORVEGIA

19 (9-6-4) – AUSTRIA

16 (6-5-5) – GIAPPONE

14 (4-4-6) – POLONIA

11 (1-4-6) – SLOVENIA

10 (3-3-4) – FINLANDIA

5 (0-1-4) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – CECHIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 9 su 10

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 16° il 3 febbraio 2024

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 5

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 16° il 4 febbraio 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate 2 su 6

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 40° il 5 febbraio 2023