Salto con gli sci, il temibile trampolino di Willingen è terra di conquista per le volatrici

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci torna in Europa dopo essersi cimentata nella lunga trasferta sino-nipponica. Le ragazze volanti peraltro si ricongiungono al settore maschile, dinamica sinora inedita nell’anno solare 2026. Difatti uomini e donne non si trovavano contemporaneamente nello stesso luogo da dicembre.

L’occasione è dunque propizia per mandare in scena un team event a squadre miste. La gara, programmata per venerdì 30 gennaio, aprirà l’imminente tappa di Willingen. A seguire, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, si disputeranno due competizioni individuali, le ultime prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Il settore femminile sarà impegnato nel probante contesto dell’Assia per la quinta volta nella storia. Nonostante siano passati parecchi anni dall’esordio sull’imponente Mühlenkopfschanze, esso continua a incutere timore. Qui non si scherza, perché il vento può generare situazioni di pericolo concreto. La dimostrazione è data dal fatto di come, nel corso degli anni, diverse atlete abbiano rinunciato a saltare.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°13

Borgo: Willingen (Germania)

Struttura: Mühlenkopfschanze (HS147)

Competizioni ospitate: 7

Prima gara: 29 gennaio 2022

Ultima gara: 1 febbraio 2025

TUTTE LE VINCITRICI

2022 – KRAMER Marita (AUT)

2022 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2023 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2023 – ITO Yuki (JPN)

2024 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

2024 – OPSETH Silje (NOR)

2025 – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

DONNE IN ATTIVITA’ SALITE SUL PODIO

4 (1-2-1) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]

3 (0-1-2) – TAKANASHI Sara [JPN]

2 (1-0-1) – ITO Yuki [JPN]

2 (0-1-1) – KLINEC Ema [SLO]

1 (1-0-0) – KRAMER Marita [AUT]

1 (1-0-0) – VODAN {Nèe KRIZNAR} Nika [SLO]

1 (1-0-0) – OPSETH Silje [NOR]

1 (1-0-0) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine [NOR]

1 (0-1-0) – MARUYAMA Nozomi [JPN]

1 (0-1-0) – PREVC Nika [SLO]

1 (0-0-1) – KUSTOVA Alexandra [RUS]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

6 (1-2-3) – GIAPPONE

4 (1-2-1) – GERMANIA

4 (1-2-1) – SLOVENIA

3 (2-1-0) – NORVEGIA

3 (2-0-1) – AUSTRIA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 5

Ingressi in zona punti: 5

Miglior risultato: 17a il 1 febbraio 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 5

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a il 5 febbraio 2023

SIEFF Annika

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 22a il 3 febbraio 2024