Salto con gli sci: anche la Cina ai piedi di Nika Prevc. Zanitzer migliore italiana

Non c’è niente da fare: Nika Prevc, quando decide di essere superiore, lo fa e senza troppe storie va a vincere. Accade anche sul trampolino grande di Zhangjiakou, in Cina, dove il dominio è totale: 136.5 e 130 metri nelle due serie per 123.8 e 121.8 punti, nettamente entrambi migliori salti per un 245.6 che non ammette nessun tipo di replica. Per la slovena il fatto di ripetersi in Coppa del Mondo suona sempre di più vicino al concetto di formalità.

Al secondo posto quella che si era accreditata come avversaria principale, ma che, al momento, non è in grado di tenere il passo (come nessuna, del resto): la giapponese Nozomi Maruyama chiude con un 221.9 che è pure di tutto rispetto. Semplicemente, davanti ne ha una che, in questo momento, è fuori categoria. Terza la tedesca Selina Freitag, che con 215.2 nega il podio sul suolo di casa alla cinese Ping Zeng (o Zeng Ping, che dir si voglia), che le rimane dietro di 1.3 punti. Chiude la top 5 la norvegese Anna Odine Stroem a 213.

In top ten ci vanno anche Sara Takanashi e Ringo Miyajima: per le due giapponesi 210 e 197.2 punti, il confine tra la prima fascia e quella che, almeno oggi, è quella delle altre. Ottava la tedesca Agnes Reisch a 188.7, due decimi di punto in più dell’austriaca Lisa Eder. Si prende un’altra top ten la finlandese Jenny Rautionaho, che chiude a 182.7.

Sono due le italiane che approdano alla seconda serie. E, anzi, l’ordine di classifica delle stesse è insolito, perché stavolta la migliore è Martina Zanitzer, che chiude con un totale di 156.3 al 23° posto. 27a, invece, Annika Sieff a 151.3.