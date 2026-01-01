Salto con gli sci: Abigail Strate vince una gara pazza a Oberstdorf, a Nika Prevc il Two Nights Tour

Al termine di una gara dalle tante situazioni al limite (leggere alla voce vento alle spalle molto forte), a Oberstdorf si chiude il Two Nights Tour. E lo fa con il successo della canadese Abigail Strate, che meglio di tante altre riesce a interpretare una giornata per larga misura complessa, e segnata da decisioni abbastanza incomprensibili durante la prima serie, quella del KO System.

Succede, infatti, che ci sia appunto parecchio vento alle spalle, e le ultime otto a saltare debbano farlo da stanga 28, non da stanga 30. Uno svantaggio di enormi dimensioni, perché diverse non riescono a trovarsi con la confidenza giusta verso questo stato delle cose. In buona sostanza, le big finiscono in parti abbastanza retrostanti della classifica che si lega al discorso qualificate.

Arriva così al successo Strate, che comunque tira fuori una bella prima serie da 136 metri e 146.1 punti; le basta arrivare a 116 con 122.1 metri nella seconda per chiudere a 268.2 e terminare la gara in vetta, per la prima volta in carriera in una gara valida per la Coppa del Mondo. Alle sue spalle, decisamente a sorpresa, la cinese Ping Zeng, che festeggia proprio oggi, in un sol colpo, il nuovo anno, i 21 anni e anche il primo podio in carriera. Per lei, peraltro, rimonta dal nono posto con il secondo miglior salto della seconda serie (126.5 metri): arriva a quota 257.7 punti, quattro decimi in più della tedesca Selina Freitag.

A completare la top 5, incredibilmente, c’è anche Nika Prevc. La slovena, costretta a un primo salto da 105 metri e 105.4 punti, riesce a piazzare una rimonta d’altissima classe nella seconda serie, più paragonabile a quello con cui aveva vinto le qualificazioni. Sono 128.5 i suoi metri e ben 151.2 i punti, con i quali dimostra come sarebbero andate le cose senza intoppi. Per lei 256.6 punti davanti alla giapponese Sara Takanashi per due decimi.

Sesta la norvegese Anna Odine Stroem, che chiude a 254.7 anche lei con rimonta dall’11° posto, poi c’è l’austriaca Lisa Eder a 254.4. Chiudono la top ten la giapponese Nozomi Maruyama a 252.8, la tedesca Agnes Reisch a 248 e la slovena Nika Vodan a 245.8 (lei era seconda dopo la prima serie con la norvegese Silje Opseth, poi dodicesima a 242.8, terza). In casa Italia Annika Sieff è 22a e seconda delle escluse con 104.3, fuori da 42a in qualificazione Martina Zanitzer con 86.7. Il Two Nights Tour lo vince Nika Prevc: 527.7 il suo punteggio con Freitag seconda a 505.3 e Maruyama terza a 496.9.