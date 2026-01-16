Sabato di A1 femminile, Scandicci–Novara illumina la 20ª giornata. Chieri-Vallefoglia profuma d’Europa

Inizia ad avvicinarsi la fine della regular season con i suoi verdetti e la 20ª giornata della Serie A1 di volley femminile, in programma sabato 17 gennaio 2026, accompagna il campionato verso la fase decisiva, con la classifica che inizia a restituire indicazioni più stabili sui valori in campo pur lasciando margini di movimento sia nella corsa ai playoff sia nella zona bassa. Il settimo turno del girone di ritorno propone un programma denso, ma l’attenzione è inevitabilmente concentrata sul confronto del Pala BigMat di Firenze tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, sfida che mette a confronto due squadre di alta classifica con obiettivi e necessità differenti.

Scandicci arriva all’appuntamento da seconda forza del campionato con 49 punti, a due lunghezze dalla vetta occupata da Conegliano, e con un rendimento che nel corso delle settimane si è mantenuto costante. Il netto 3-0 ottenuto nell’ultima giornata sul campo dell’Eurotek Laica Uyba e la vittoria in Champions con una formazione imbottita di seconde linee, ha confermato la solidità del gruppo allenato da Gaspari, capace di controllare la gara fin dalle prime battute senza mai concedere spiragli alle avversarie. I numeri dell’incontro raccontano una squadra estremamente ordinata: 51% in attacco, 9 muri punto e appena 11 errori complessivi, dati che certificano una gestione lucida del match e una crescente affidabilità del sistema di gioco. Scandicci ha mostrato ancora una volta la capacità di vincere anche senza esasperare il servizio, puntando su continuità, organizzazione e una fase break sempre efficace.

Novara, quinta con 39 punti, arriva invece a Firenze con l’esigenza di dare continuità al proprio percorso. La squadra piemontese resta una delle più complete del campionato per potenziale offensivo e profondità del roster, ma ha alternato prestazioni convincenti a passaggi più complicati che hanno inciso sulla classifica. Mercoledì a Istanbul la squadra di Bernardi è andata vicina al colpaccio trascinando il Fenerbahce, una delle squadre da battere in Europa, al quinto set (con vittoria delle turche). Il confronto con Scandicci rappresenta un test importante per misurare la capacità di Novara di reggere l’urto contro una squadra estremamente solida e, allo stesso tempo, per rilanciare ambizioni di alta classifica in vista della parte finale della stagione regolare.

Alle spalle della sfida di Firenze, il turno propone altri incroci di notevole interesse. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, prima con 51 punti, sarà impegnata al Palaverde di Villorba contro il Bergamo in lotta per la zona playoff. Conegliano arriva da una vittoria sofferta ma preziosa per 3-2 sul campo di Chieri, una gara dispendiosa che ha evidenziato ancora una volta la capacità delle venete di rimanere competitive anche nei momenti più complessi, seguita poi dal successo meno complicato di due giorni fa in Champions contro il Dresdner. Il tie-break vinto in trasferta ha consolidato il primato e confermato la profondità della rosa, qualità che continua a fare la differenza nel lungo periodo. Bergamo, settima con 22 punti, è reduce invece da una sconfitta al quinto set contro Vallefoglia, una partita in cui la squadra lombarda ha mostrato buone soluzioni offensive e un muro efficace, ma anche qualche difficoltà nella gestione dei finali, elemento che fin qui ha spesso inciso sul suo rendimento.

Grande attenzione anche alla trasferta della Numia Vero Volley Milano, terza con 43 punti, sul campo della Wash4green Monviso Volley. Milano arriva dal successo netto per 3-0 contro Perugia, una gara controllata dall’inizio alla fine grazie a un attacco molto efficiente (53%) e a una distribuzione equilibrata dei carichi offensivi. La squadra di Lavarini, che in settimana ha battuto 3-0 lo Zeleznicar in Champions, continua a confermarsi come una delle più complete del campionato e cerca ora punti importanti per restare agganciata al treno di testa. Monviso, dodicesima con 15 punti, è invece chiamata a una prova complicata ma fondamentale: la formazione piemontese ha bisogno di muovere la classifica per non restare invischiata nella parte più delicata della graduatoria e dovrà cercare di sfruttare al massimo il fattore campo.

A Torino, invece, si affrontano due squadre che hanno superato il turno in Europa rispettivamente in Coppa Cev e Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quarta con 41 punti, ospiterà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, sesta a quota 34. Chieri arriva dalla battaglia persa al tie-break contro Conegliano, una partita che ha lasciato indicazioni positive sul piano dell’intensità e della capacità di restare agganciata a una delle squadre più forti del campionato. Vallefoglia, dal canto suo, ha appena espugnato Bergamo al quinto set, mostrando carattere e una buona tenuta mentale nei momenti decisivi, elementi che rendono la sfida di Torino particolarmente interessante in ottica playoff.

Nella parte bassa della classifica, assume un peso specifico rilevante la sfida tra Honda Cuneo Granda Volley e Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Cuneo, decima con 20 punti, è reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo di Firenze, una gara in cui ha faticato soprattutto in fase muro-difesa, subendo l’intensità delle avversarie. San Giovanni, ultima con 11 punti, arriva invece da una battaglia persa al tie-break contro Macerata, un match combattuto fino all’ultimo pallone che ha comunque mostrato segnali incoraggianti sul piano dell’atteggiamento e della capacità di restare in partita anche contro squadre di metà classifica. Le romagnole ci credono ancora nella salvezza.

Proprio Cbf Balducci Hr Macerata, nona con 21 punti, sarà impegnata in casa contro Eurotek Laica Uyba, undicesima a quota 20. Macerata arriva dal successo sofferto per 3-2 in Romagna, una vittoria che ha confermato la capacità della squadra di reagire nei momenti di difficoltà e di portare a casa punti pesanti anche in gare lunghe e dispendiose. Uyba, al contrario, è reduce dal netto ko interno contro Scandicci e dovrà ritrovare rapidamente equilibrio e fiducia per non perdere ulteriore terreno in classifica.

Chiude il programma la sfida del Pala Barton Energy di Perugia tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Il Bisonte Firenze. Perugia, tredicesima con 12 punti, arriva dalla sconfitta per 3-0 a Milano, una gara in cui ha mostrato limiti soprattutto in attacco (38%) e nella gestione dei momenti chiave. Firenze, ottava con 21 punti, ha invece appena superato Cuneo con un convincente 3-0, mettendo quasi al sicuro la salvezza. Per entrambe si tratta di una partita importante per dare continuità o invertire il trend, in una zona di classifica che resta ancora fluida.