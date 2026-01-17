Rugby, Serie A Elite: Viadana batte le Fiamme Oro e balza, per ora, in vetta. Ai Lyons lo spareggio salvezza

Si sono disputati oggi tre anticipi della ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e due erano le sfide più interessanti – quella in chiave salvezza tra il Colorno e i Lyons Piacenza – e quella per la lotta playoff tra il Viadana e le Fiamme Oro. Ecco come è andata.

A Colorno i Lyons di Piacenza centrano una vittoria esterna fondamentale (14-24) nello scontro diretto, costruita soprattutto in un primo tempo di grande concretezza e resa ancor più preziosa dall’inferiorità numerica dei padroni di casa dal 30’, per il rosso a Butturini. Dopo il botta e risposta iniziale, Piacenza prende il largo con la doppietta di Bottacci e, nonostante il tentativo di rientro emiliano a inizio ripresa, chiude i conti nel finale con Pasini. A Vicenza, invece, Mogliano conferma solidità e continuità imponendosi 20-27 sul campo dei Rangers: i Biancoblù, guidati dalla precisione al piede di Benvenuti e da una gestione ordinata dei momenti chiave, tengono quasi sempre il controllo del match, respingendo i tentativi di rimonta dei veneti.

Allo Zaffanella di Viadana va in scena la prova di forza dei gialloneri, che superano le Fiamme Oro 33-15 e agganciano momentaneamente il Petrarca in vetta alla classifica. Dopo un avvio equilibrato e ricco di calci piazzati, Viadana cambia marcia con le mete in serie di Casasola, autentico mattatore del primo tempo, scavando un solco che i cremisi non riescono più a colmare. Nella ripresa, nonostante la buona vena balistica di Canna, la squadra di Sosene Anesi controlla ritmo e territorio, allungando ulteriormente con Ciofani e confermando uno stato di forma che la proietta con ambizione nelle zone nobili del campionato.

Serie A Elite – risultati

Rugby Colorno 1975 – Sitav Rugby Lyons 14-24

Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby 20-27

Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby 33-15

Valorugby Emilia – Rugby Petrarca – domani

Rugby Rovigo Delta – Biella Rugby Club – domani

Serie A Elite – classifica

Petrarca Rugby, Rugby Viadana 1970 31; Valorugby Emilia 29; Femi-CZ Rovigo 26; Fiamme Oro Rugby 24; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 17; Sitav Rugby Lyons 10, Biella RC 8; Rugby Colorno 1975 5