Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vetta

Si è conclusa l’ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e in vetta balza il Valorugby Emilia, che nella supersfida del weekend ha la meglio del Petrarca Padova. Petrarca che, ora, insegue al secondo posto appaiato a Viadana e al Rovigo, che nel pomeriggio non ha avuto problemi ad avere la meglio della neopromossa Biella.

Il posticipo del “Mirabello” consegna una nuova capolista al campionato: il Valorugby Emilia supera 18-10 il Petrarca Rugby al termine di una sfida intensa e più equilibrata rispetto all’andata. I padroni di casa partono forte con la meta di Bigi trasformata da Hugo, ma il Petrarca resta agganciato grazie alla segnatura di Minozzi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa sale il ritmo degli emiliani, che colpiscono con Cruz e allungano grazie alla precisione dalla piazzola di Hugo, autore di tre calci decisivi. La meta finale di De Sanctis rende il punteggio meno severo, ma non cambia la sostanza: con questo successo il Valorugby sale a quota 33 e si prende la vetta in solitaria.

Al “Battaglini” non c’è invece partita: la Femi-CZ Rugby Rovigo travolge la neopromossa Biella Rugby Club con un perentorio 74-7, firmando ben undici mete e conquistando cinque punti pieni. I rossoblù indirizzano subito il match, chiudendo il primo tempo sul 34-0 e continuando a macinare gioco anche nella ripresa, con Thomson protagonista assoluto sia come regista sia come finalizzatore. Per Biella una giornata durissima, mitigata solo dalla meta finale. Il largo successo consente a Rovigo di salire a 31 punti e agganciare al secondo posto Viadana e Petrarca, riaprendo con forza la corsa alle prime posizioni.

Serie A Elite – risultati ottava giornata

Rugby Colorno 1975 – Sitav Rugby Lyons 14-24

Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby 20-27

Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby 33-15

Valorugby Emilia – Rugby Petrarca 18-10

Rugby Rovigo Delta – Biella Rugby Club 74-7

Serie A Elite – classifica

Valorugby Emilia 33; Petrarca Rugby, Rugby Viadana 1970, Femi-CZ Rovigo 31; Fiamme Oro Rugby 24; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 17; Sitav Rugby Lyons 10, Biella RC 8; Rugby Colorno 1975 5