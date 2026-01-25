Rugby, Serie A elite: il Petrarca sale al secondo posto, Biella vince e vede la salvezza

La domenica del 9° turno di Serie A Elite maschile, giro di boa della stagione regolare, ha offerto verdetti importanti nella corsa alla classifica, con tre match disputati oggi e capaci di incidere sia nella zona alta sia nelle retrovie. Al Beltrametti di Piacenza i Sitav Rugby Lyons hanno fatto valere il fattore campo superando i Rangers Rugby Vicenza, mentre a Biella è andata in scena una sfida spettacolare e combattuta fino all’ultimo. Il big match di giornata, invece, ha premiato il Petrarca Padova, che ha avuto la meglio su Viadana rilanciandosi alle spalle della capolista Valorugby Emilia.

A Piacenza i Lyons si sono imposti 16-10 su Vicenza in una partita dura e spezzettata, condizionata anche dal terreno pesante e da una lunga serie di cartellini gialli. I padroni di casa hanno costruito il successo con maggiore concretezza nei momenti chiave, portando a casa quattro punti preziosi che consentono di accorciare proprio sui Rangers, comunque capaci di difendere il punto di bonus. Ben diverso il copione a Biella, dove il Biella Rugby Club ha conquistato un 28-24 ricco di emozioni contro l’HSB Colorno: piemontesi avanti a lungo, emiliani bravi a rientrare nel finale e a strappare due punti di bonus, ma non abbastanza per ribaltare l’esito di un match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

Al Centro Sportivo Memo Geremia di Padova, infine, il Petrarca ha confermato solidità e ambizioni superando Viadana 22-7. I padovani hanno controllato l’incontro fin dal primo tempo, allungando definitivamente nella ripresa grazie a una prova ordinata e concreta, che ha lasciato poco spazio alla reazione dei gialloneri. La meta di Viadana è arrivata solo allo scadere, troppo tardi per cambiare l’inerzia di una sfida che permette al Petrarca di salire a quota 35 punti in classifica, a sole due lunghezze dalla vetta, mentre Viadana resta fermo a 31, mancando l’aggancio al podio.

Serie A Elite Maschile – IX giornata

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo, 26-26

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia, 12-20

Sitav Lyons v Rugby Vicenza 16-10

Biella RC v HBS Colorno 28-24

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 22-7

Serie A Elite Maschile – Classifica

Valorugby Emilia 37; Petrarca Rugby 35; Femi-CZ Rovigo 33; Rugby Viadana 1970 31; Fiamme Oro Rugby 27; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 18; Sitav Rugby Lyons 14; Biella RC 12; Rugby Colorno 7