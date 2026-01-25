Rugby, Serie A elite femminile: niente sorprese nella nona giornata di campionato

Il nono turno di Serie A Elite Femminile, disputato oggi, conferma gli equilibri di alta classifica e regala risultati netti sui campi di Napoli, Colorno e Padova. Le vittorie di Valsugana, Colorno e CUS Milano, tutte arrivate con il bonus offensivo, scandiscono una giornata segnata anche dal rinvio della sfida tra Villorba e Benetton Treviso, posticipata a causa delle cattive condizioni del terreno di gioco dopo i nubifragi dei giorni scorsi. Un rinvio che congela temporaneamente la lotta al vertice, permettendo a Valsugana di tornare da sola in testa.

A Colorno le Furie Rosse di coach Mordacci superano con autorità il CUS Torino 40-12. Le emiliane costruiscono il successo già nel primo tempo, chiuso sul 21-5, per poi allungare nella ripresa grazie a una prestazione corale impreziosita dal piede e dalle giocate di Sara Mannini, eletta Player of the Match. A Napoli, invece, il CUS Milano espugna il Villaggio del Rugby battendo Neapolis Campania Felix 28-14: le lombarde prendono il largo già nella prima frazione, trovando continuità offensiva e gestione del ritmo nella ripresa per chiudere il match con cinque punti preziosi in classifica.

Il risultato più roboante di giornata arriva però da Padova, dove Valsugana domina la sfida contro l’Unione Rugby Capitolina imponendosi 83-14. Una prova di forza impressionante, costruita sin dai primi minuti e mai realmente in discussione, che consente alle padovane di riprendersi la vetta della classifica a quota 39. Con Villorba e Colorno all’inseguimento e una partita ancora da recuperare per alcune protagoniste, il campionato entra ora nella fase decisiva, con una lotta al vertice che promette di restare apertissima.

Serie A Elite Femminile – IX turno

Neapolis Campania v CUS Milano 14-28

Rugby Colorno v Cus Torino 40-12

Valsugana Padova v Unione Rugby Capitolina 83-14

Arredissima Villorba v Benetton Treviso rinviata

Serie A Elite Femminile – classifica

Valsugana Rugby Padova 39; Arredissima Villorba Rugby, SIA-MPL Rugby Colorno 35; Benetton Rugby Treviso 25; CUS Milano Rugby 15; Unione Rugby Capitolina 11; IVECO CUS Torino, Neapolis Campania Felix 1