Rugby, in Serie A élite il campione d’inverno è il Valorugby Emilia

Nei primi due match della nona giornata, l’ultima del girone d’andata, della regular season della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, arriva il primo verdetto: il platonico titolo di campione d’inverno va al Valorugby Emilia, che passa per 12-20 in casa del Mogliano. Finisce in parità, sul 26-26, Fiamme Oro-Rovigo.

Il Valorugby Emilia, allenato da Marcello Violi, è corsaro al Quaggia di Mogliano: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-7, gli emiliani nella ripresa vanno sotto per 9-7, poi hanno la forza di reagire e ribaltare la contesa, portandosi nel finale oltre la distanza di break sul 12-20.

Allo Stadio “Renato Gamboni” di Ponte Galeria a Roma i campioni d’Italia in carica del Rovigo chiudono in vantaggio il primo tempo per 0-16, ed in avvio di ripresa volano sullo 0-23, ma dal 55′ inizia la rimonta delle Fiamme Oro, che a tempo scaduto trovano il 26-26, incamerando anche il punto di bonus offensivo per aver marcato 4 mete.

SERIE A ÉLITE RUGBY MASCHILE 2025-2026

Risultati e programma IX giornata

24.01.26

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo 26-26 (3-2)

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 12-20 (0-4)

25.01.26, ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Vicenza 2025

25.01.26, ore 14.30

Biella RC v HBS Colorno

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Classifica dopo la nona giornata

Valorugby Emilia 37, Femi-CZ Rovigo 33, Rugby Viadana 1970* 31, Petrarca Rugby* 31, Fiamme Oro Rugby 27, Mogliano Veneto Rugby 21, Rangers Rugby Vicenza* 17, Sitav Rugby Lyons* 10, Biella RC* 8, Rugby Colorno* 5.

* = una partita in meno.

TABELLINI

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 26-26 (0-16)

Marcatori: p.t.: 2’ cp Thomson (0-3); 9’ m. Oliver tr Thomson (0-10); 32’ cp Thomson (0-13); 38’ cp Thomson (0-16); s.t.: 48’ m Fourcade tr Thomson (0-23); 55’ m Giammarioli tr Canna (7-23); 68’ m Andreani (12-23); 77’ m Morosi tr Canna (19-23); 80+1 cp Thomson (19-26); 80+5 m Canna tr Di Marco (26-26).

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Guardiano, Forcucci, Vaccari (75’ Fusari A.), Lai (55’ Di Marco); Canna (cap.), Tomaselli; Giammarioli (68’ De Marchi,) Chianucci, Andreani; Angelone, Pisicchio (55 Fragnito); Carnio (41’ Morosi), Di Censi (65’ Moriconi), Fiorentini (55’Barducci). all. Daniele Forcucci.

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Sante; Belloni (62’ Moscardi), Diederich Ferrario (cap.), Fisher, Elettri; Thomson, Oliver (76’ Visentin); Casado Sandri, Cosi (62’ Meggiato), Sironi; Fourcade (59’ Ciampolini), Steolo (55’ Berlese – 78’ Steolo); Pomaro (49’ Swanepoel), Giulian (49’ Frangini), Leccioli (49’ Sanavia). All. Davide Giazzon.

Arb. Daniele Pompa. AA1 Manuel Bottino, AA2 Gabriel Chirnoaga. TMO: Vincenzo Schipani.

Cartellini: 46’ giallo Chianucci (FOR); 75’ giallo a Ferrario (ROV); 80+2 giallo a Sironi (ROV).

Calciatori: Thomson (ROV) 6/7; Canna (FOR) 2/4; Di Marco 1/1.

Note: giornata parzialmente nuvolosa. Prima del calcio d’inizio consegnata una targa ricordo alla mamma di Amar Kudin da parte del Questore di Roma Roberto Massucci. Spettatori: 800 circa.

Player of the match: Oliver (ROV).

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 3 – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 2.

Mogliano Veneto Rugby vs Valorugby Emilia 12-20 (3-7)

Marcatori: pt. 25 m. Favre tr. Hugo (0-7), 32′ c.p. Andretti (3-7) st. 42′ c.p. Andretti (6-7), 51′ c.p. Andretti (9-7), 56′ c.p. Hugo (9-10), 65′ m. Roura tr. Hugo (9-17), 74′ c.p. Andretti (12-17), 78′ c.p. Hugo (12-20).

Mogliano Veneto Rugby: Padovani(46′ Vanzella); Schiabel D., Dal Zilio, Va’Eno (Checchi 40′), Magni; Favaretto, Andretti (74′ Fabi); Casartelli (62′ Brevigliero), Pettinelli, Miranda; Lazzaroni (52′ Midena), Carraro; Lipera, Stefani, Gentile (62′ Borean). all.: Umberto Casellato.

Valorugby Emilia: Brisighella; Bruno (70′ Resino), Leituala, Schiabel F, Colombo; Hugo, Casilio (78′ Gherardi); Ruaro (48′ Sbrocco), Wagenpfeil, Roura; Portillo (72’ Perez Caffe), Schinchirimini (64′ Rimpelli); Favre (cap) (51′ D’Amico), Cruz (51′ Bigi), Brugnara (71’ Taddei). all: Marcello Violi.

Arb. Franco Rosella. AA1 Lorenzo Pedezzi, AA2 Ferdinando Cusano. TMO: Alex Frasson.

Cartellini: 49′ giallo a Sbrocco (Valorugby Emilia).

Calciatori: Andretti 4/5 (Mogliano Veneto Rugby); Hugo 4/5 (Valorugby Emilia).

Note: pomeriggio coperto, temperatura 7 °C, terreno di gioco appesantito dalle piogge precedenti il match, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Valorugby Emilia 4.

Player of the Match: Conrado Roura (Valorugby Emilia).