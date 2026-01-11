Rugby
Rugby, i Rangers Vicenza passano a Biella nel posticipo della Serie A Élite
Il posticipo del settimo turno della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby sorride ai Rangers Vicenza, che passano a Biella per 33-37: doppio bonus per i padroni di casa, che salgono a quota 8 in classifica, ma vedono allontanarsi ulteriormente gli ospiti, che incamerano anche il bonus offensivo e si portano a 16.
Alla “Cittadella del Rugby” di Biella, infatti, vengono siglate cinque mete per parte, ed i padroni di casa tengono viva la striscia sette di gare consecutive a punti nella massima serie, iniziata alla prima giornata, pur non avendo ancora vinto.
Nel primo tempo ospiti in vantaggio al 4′ con la meta di Chimenti, ma i padroni di casa ribaltano lo score con le marcature di Ghelli, Tabet e Foglio Bonda, allungando sul 19-7, prima della segnatura di Tavuyara, che fissa lo score sul 19-12 all’intervallo.
Nella ripresa il Vicenza piazza il break che spacca il match con le mete di Vunisa, Gomez e Tavuyara, che vale il 19-31. Biella accorcia con la marcatura di Foglio Bonda, ma i piazzati di Heysmans portano gli ospiti oltre distanza di break, e nel finale la segnatura, convertita, di De Biaggio, fissa lo score sul definitivo 33-37.
TABELLINO
Biella Rugby v Rangers Vicenza 33–37 (19-12)
Marcatori: p.t. 4’ m. Chimenti Borrell tr. Heymans (0-7), 8’ m. Ghelli n.t. (5-7), 10’ m. Tabet tr. Cruciani (12-7), 14’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (19-7), 27’ m. Tavuyara n.t. (19-12); s.t. 45’ m. Vunisa tr. Heysmans (19-19), 51’ m. Gomez n.t. (19-24), 57’ m. Tavuyara tr. Heysmans (19-31), 60’ meta Foglio Bonda tr. Cruciani (26-31), 70’ c.p. Heysmans (26-34), 75’ c.p. Heysmans (26-37), 80’ m. De Biaggio tr. Cruciani (33-37).
Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli (37’ Dapavo), Foglio Bonda, Cruciani, Tabet (66’-76’ Leuila); Wentzel, Dabalà (65’ Besso); Gonella (70 L. Loretti), Zucconi, Barilli (55’ Mondin); Eschoyez (54’ T. Ouattara), De Biaggio; Leuila (52’ Vecchia), J.M. Ledesma (73’ Casiraghi), De Lise (cap.) (70’ M. Ouattara). All. Benettin.
Rangers Vicenza: Sperandio; Tavuyara (73’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi (cap.) (77’ Gregorio); Vunisa, Gomez, Tramvaiolo (46’ Pretz); Ramasibana (77’ Sottana), Riedo (46’ Parolo); Avila Recio (75’ Leso), Chimenti Borrell (54’ Ferrara), Zago (60’ Braggiè). All. Cavinato.
Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia). AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Luzza Antonio (Torino). TMO Stefano Roscini (Milano).
Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Heysmans (Rangers Vicenza) 5/7.
Cartellini: 39’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 64’ cartellino giallo a Vecchia (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Leaupepe (Rangers Vicenza).
Note: campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 12°, presenti allo stadio circa 900 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 2, Rangers Vicenza 5.
Player of the Match: Samuela Vunisa (Rangers Vicenza).
RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A ELITE 2025-2026
Risultati 7a giornata
Sitav Rugby Lyons vs Valorugby Emilia 10-38 (0-5)
Fiamme Oro Rugby vs Rugby Colorno 1975 50-17 (5-0)
Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby 26-3 (5-0)
Femi-CZ Rovigo vs Rugby Viadana 1970 22-28 (1-5)
Biella Rugby Club vs Rangers Rugby Vicenza 33-37 (2-5)
Classifica dopo 7 giornate
Petrarca Rugby 31
Valorugby Emilia 29
Rovigo 26
Rugby Viadana 26
Fiamme Oro 24
Mogliano Veneto Rugby 17
Rangers Rugby Vicenza 16
Biella RC 8
HBS Colorno 5
Lyons 5