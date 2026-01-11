Rugby femminile, Villorba espugna Torino e balza in vetta alla classifica in attesa del recupero del Valsugana

Nella settima ed ultima giornata del girone d’andata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, a seguito del rinvio di Valsugana-Neapolis all’8 febbraio, a causa dello sciopero ferroviario che ha impedito alle campane di raggiungere Padova con adeguato anticipo, cambia la battistrada in vetta alla classifica.

Villorba passa in casa del CUS Torino per 5-28, conquistando il bonus offensivo proprio allo scadere, e proprio per un punto le campionesse d’Italia scavalcano le patavine, in attesa del recupero delle venete, salendo a quota 30 contro i 29 punti del Valsugana.

L’Unine Rugby Capitolina espugna il campo del CUS Milano per 21-24 e scavalca proprio le meneghine in classifica, nonostante i 4 punti di penalizzazione, portandosi a quota 11, contro i 10 punti delle Erinni. Colorno passa per 0-31 in casa del Benetton e puntella il terzo posto a -4 dal Villorba.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE 2025-2026

Risultati 7a giornata

CUS Milano Rugby v Unione Rugby Capitolina 21-24 (1-5)

IVECO Cus Torino v Arredissima Villorba Rugby 5-28 (0-5)

Benetton Rugby Treviso v SIA-MPL Rugby Colorno 0-31 (0-5)

Valsugana Rugby Padova v Neapolis Campania Felix rinviata all’8 febbraio

Classifica dopo 7 giornate

Arredissima Villorba Rugby 30

Valsugana Rugby Padova* 29

SIA-MPL Rugby Colorno 26

Benetton Rugby Treviso 20

Unione Rugby Capitolina (-4) 11

CUS Milano Rugby 10

IVECO CUS Torino (-4) 1

Neapolis Campania Felix* 1

* = una partita in meno

TABELLINI

CUS Milano Rugby vs Unione Rugby Capitolina 21-24 (7-24)

Marcatrici: p.t. 1’ m. Corsini tr. Barabino, 7’ m. Nobile tr. Pratichetti, 17’ m. Nobile tr. Pratichetti, 27’ m Cittadini, 35’ m. Sorgente; s.t. 8’ m. Corsini tr. Barabino, 32’ m. Masi tr. Barabino.

CUS Milano Rugby: Barabino, Affinito (9’ s.t. Marzocchi), Remonti (30’ s.t. Canta), Corsini,Fujimoto, Paganini, Cazzato (9’ s.t. Zaccarini), Sberna, Ivashchenko, Masi, Liccardo (30’ s.t. Gentile), Carraro (1’ s.t Palladino), Rosini (2’ s.t Fernandez), Nini (30’ s.t. Magnon), Foscato; n.e.: De Martino. All. Ferino.

Unione Rugby Capitolina: Pratichetti, De Angelis (27’ s.t. Stasi), Gizzi, Marsili, Grenon (35’ s.t. Agostinetto), Mastrangelo, Sorgente, Errichiello, Tricerri (18’ s.t. Panfilo), Comazzi, Cacciotti, Praitano (33’ s.t. Albanese), Cittadini (33’ s.t. Belleggia), Nobile, Girotto (23’ s.t. Zarrella); n.e.: Merchet. All. Amadio.

Arbitro: Catagini (TO). Assistenti: Caldarulo (MI), Terenghi (MI).

Cartellini: 28’ st giallo Gizzi (Unione Rugby Capitolina).

Calciatrici: CUS Milano (Barabino 3/3), Unione Rugby Capitolina (Pratichetti 2/4).

Note: giornata tiepida, circa 10 °C, circa 100 persone.

Punti conquistati in classifica: CUS Milano 1; Unione Rugby Capitolina 5.

Player of the Match: Corsini Sveva (CUS Milano).

IVECO CUS TORINO v ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY 5-28 (5-14)

Marcatrici: p.t. 6’ m. Furlan tr. Buso (0-7), 15’ m. Frangipani tr. Buso (0-14), 25’ m. De Robertis nt (5-14); s.t. 56’ m. Busana tr. Buso (5-21), 80’ m. Piazza tr. Buso (5-28).

IVECO CUS Torino: Borello; Morchio, Floris, Piva, Di Luca (66’ Donà); Gronda (C), Pirpiliu; De Robertis, Citino, Luoni; Ponzio, Maietti (53’ Epifani); Salvatore (76’ Sallam), Parodi, Zini (71’ Reverso). A disposizione: Zoboli, Soriga. All.: Carbone.

ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY: Furlan, Busana, Cipolla, Magatti, Brugnerotto (76’ Pilat), Visman, Buso, Scandiuzzi, Copat, Puppin (C) (76’ Abiti), Frangipani, Blaskovic, Simeon (58’ Pegorer), Costantini (58’ Gurioli), Crivellaro (58’ Piazza). A disposizione: Zoppè, Bonotto, Pellegrini. All.: Zizola.

Arb: Annoni (MI). AA1 Pasquetti (AT), AA2 Catalfamo (TO).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Gronda (0/1), Buso (4/4).

Note: giornata soleggiata, circa 10 °C, campo in buone condizioni, circa 150 spettatori.

Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Villorba 5.

Player of the Match: Gaia Buso (Villorba).

Benetton Rugby Treviso v SIA MPL Rugby Colorno 0-31 (0-19)

Marcatrici: p.t. 3′ meta Cheli (0-5), 24′ meta Locatelli tr. Capurro (0-12), 31′ meta Capurro tr. Capurro (0-19); st. 32′ meta Serio (0-24), 35′ meta Locatelli tr. Mannini (0-31).

Benetton Rugby Treviso: Pellizzon (24′ st Sperandio); Romersa (13′ st Pietrobon), Grace, Pizzolato, Agosta (C); Menotti, Campigotto (20′ st Zanatta); Sharku (5′ st Franco), Celli, Armanasco (20′ st Bacci); Segato (20′ st Pinarello), Bobo; Este, Fent (13′ st Spinelli), Bottaro (34′ st Dario). All. Pozzebon.

SIA MPL Rugby Colorno: Rolfi; Ruggio, Locatelli, Mannini, Bortolotti (5′ st Serio); Capurro, Rosini; Jelic, Cheli (36′ st Sarzi Braga), Vanni (19′ st Mora); Fedrighi, Andreoli; Dosi, Francillo (13′ st Angeli), Cuoghi (25′ st Casolin). All. Mordacci.

Arb: Pasquale Picheo (MO). AA1: Francesco Cagnin (VE), AA2: Alessandro Zerbinati (RO).

Calciatrici: Capurro 2/3, Locatelli 1/2 (Rugby Colorno).

Player of the match: Mannini (Colorno).

Ammonizioni: 21′ pt Bortolotti (Colorno), 40′ pt Vanni (Colorno), 13′ st Pellizzon (Benetton Rugby Treviso).

Punti conquistati in classifica: Benetton Rugby Treviso 0; SIA MPL Rugby Colorno 5.