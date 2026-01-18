Rugby
Rugby femminile, il Villorba vince in casa del CUS Milano e resta in vetta alla classifica della Serie A Élite
L’ottava giornata, la prima del girone di ritorno, della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, vede i successi delle prime quattro della classe, con Colorno che perde un punto nei confronti di Villorba, Valsugana e Benetton, non incamerando il punto di bonus offensivo a Roma.
Resta in testa alla classifica il Villorba, che passa in casa del CUS Milano per 0-53, conservando un punto di margine sul Valsugana, che però ha una partita in meno, corsaro a sua volta contro il CUS Torino, battuto a domicilio con il punteggio di 0-29.
Resta in terza posizione il Colorno, che fatica un tempo e poi la spunta a Roma contro l’Unione Capitolina per 5-19, vedendo però avvicinarsi il Benetton Treviso, che liquida il Neapolis Campania Felix con un netto 70-0. Il match tra Valsugana e Neapolis si recupererà domenica 8 febbraio.
SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2025-2026
Risultati ottava giornata
Benetton Rugby Treviso v Neapolis Campania Felix 70-0 (5-0)
CUS Torino v Valsugana Rugby Padova 0-29 (0-5)
Unione Rugby Capitolina v Rugby Colorno 5-19 (0-4)
CUS Milano Rugby v Arredissima Villorba Rugby 0-53 (0-5)
Classifica
Arredissima Villorba Rugby 35, Valsugana Rugby Padova* 34, Rugby Colorno 30, Benetton Rugby Treviso 25, Unione Rugby Capitolina (-4) 11, CUS Milano Rugby 10, CUS Torino (-4) 1, Neapolis Campania Felix* 1. (* = una gara in meno).
TABELLINI
Benetton Rugby Treviso v Neapolis Campania Felix 70-0 (34-0)
Marcatori: p.t. 2′ meta Grace (5-0), 7′ meta Bobo (10-0), 16′ meta Agosta (15-0), 20′ meta Este tr. Pellizzon (22-0), 26′ meta Este (27-0), 38′ meta Fent tr. Pellizzon (34-0); st. 6′ meta Pietrobon (39-0), 12′ meta Romersa tr. Pellizzon (46-0), 21′ meta Grace tr. Sharku (53-0), 29′ meta Grace (58-0), 34′ meta Segato tr. Sharku (65-0), 38′ meta Zorzi (70-0).
Benetton Rugby Treviso: Romersa; Agosta (7′ st Pinarello, 11′ st Zorzi), Grace, Pellizzon, Pietrobon (23′ st Pizzolato); Menotti (1′ st Campigotto), Zanatta; Bacci, Scarantino (7′ st Giacomini), Fent (22′ st Armanasco); Segato, Bobo (20′ st Sharku); Este (31′ st Cendron), Spinelli, Bottaro. A disposizione: 21 Pizzolato. All. Pozzebon.
Neapolis Campania Felix: Smid; Sivori (7′ st Avolio), Terrin (16′ st Vano), De Dilectis (16′ st Cinque A.), Cutri; Cinque N, Buono; Petrosino (C) (26′ st Gaudioso), Di Franco, Alvarez; Amoruso, Simonetti (1′ st Di Bisceglie); Maione, Cantarelli (11′ st Vincitore), Olivieri. All. Stornaiuolo
Arb: Marco Sanatelli (PD). AA1: Giovanni Garro (TV). AA2: Mauro Marcuglia (TV).
Calciatori: Pellizzon 3/8, Sharku 2/4 (Benetton Rugby Treviso).
Ammonizioni: 21′ pt Petrosino (NEA), 20′ st Cinque N. (NEA).
Cartellini: 33′st rosso a Maione (NEA)
Player of the match: Fent (Benetton Rugby Treviso).
Punti conquistati in classifica: Benetton Rugby Treviso 5; Neapolis Campania Felix 0.
Unione Rugby Capitolina vs Rugby Colorno 5 -19 (5-0)
Marcatori: Pt 9’ Praitano mnt (5-0) St: 10’ Rosini mnt (5-5), 20’ Rosini mt Mannini (5-12); 31’ Angeli mt Mannini (5-19).
Unione Rugby Capitolina: Pratichetti, Grenon (73’ Agostinetto), Gizzi, Marsili, De Angelis (67’ Merchet), Mastrangelo, Sorgente, Errichiello (C), Tricerri (48’ Panfilo), Comazzi, Cacciotti, Praitano (73’ Albanese), Cittadini, Belleggia (51’ Girotto),Nobile. A disposizione: Di Gangi, Stasi. All. Amadio.
Rugby Colorno: Serio; Ruggio (60’ Montanari), Locatelli, Bonaldo, Bortolotti (43’ Rosini), Mannini, Rolfi ; Jelic, Mora, Cheli Fedrighi (C), Andreoli (26’ Vanni), Dosi (10’ Angeli), Francillo (60’ Casolin), Cuoghi. A disposizione: Bouzid. All. Mordacci
Arb: Grosso (TO). AA1: Porru (RM), AA2: Paulucci (AQ).
Cartellini: 22’ pt Marsili Feliciangeli (Urc); 29 st Merchet (Urc).
Calciatrici: Pratichetti 0/1; Mannini 2/3.
Note: Cielo parzialmente coperto temperatura 10 gradi, campo leggermente allentato, spettatori 150 ca.
Punti conquistati in classifica: Rugby Capitolina: 0, Rugby Colorno: 4.
Player of the Match: Rosini (Colorno).
CUS Milano Rugby vs Arredissima Villorba Rugby 0-53 (0-29)
Marcatori: p.t. 4’ m. Buso tr. Buso, 8’ m. Magatti, 15’ m. Blaskovic, 21’ m. Frangipani tr. Buso, 28’ m. Blaskovic; s.t. 5’ m Bonotto tr. Buso, 25’ Gurioli tr. Buso, 36’m. Abiti, 39’ m. Gurioli.
CUS Milano Rugby: Barabino, Marzocchi, Remonti, Corsini, Affinito (1’ s.t. Fujimoto), Paganini (CAP), Cazzato (21’ s.t. Zaccarini), Sberna (38’ s.t., senza cambio), Ivashchenko (11’ s.t. Giampaglia), Masi (11’ s.t. Gentile), Palladino, Carraro (11’ s.t. Liccardo), Fernandez Suarez (23’ s.t. De Martino), Nini (1’ s.t. Magnon), Rosini (1’ s.t. Foscato). All. Ferino.
Arredissima Villorba Rugby: Furlan (33’ p.t. Brugnerotto), Bonotto, Cipolla, Magatti (11’ s.t. Visman), Busana (21’ s.t. Busetto), Capomaggi, Buso, Frangipani (15’ s.t. Scandiuzzi), Copat, Puppin (11’ s.t. Abiti), Blaskovic, Costantini, Simeon (15’ s.t. Pegorer), Gurioli, Stecca (1’ s.t. Crivellaro). All. Zizola.
Arbitro: Annoni (MI). Assistenti: Caldarulo (MI), Dagna (MI).
Cartellini: nessuno.
Calciatori: Arredissima Villorba Rugby (Buso 4/9).
Note: giornata fredda, 10° ca., circa 150 persone.
Punti conquistati in classifica: Cus Milano 0; Arredissima Villorba 5.
Player of the Match: Gurioli (Arredissima Villorba).
IVECO CUS TORINO v VALSUGANA RUGBY PADOVA 0-29 (0-14)
Marcatrici: p.t. 12’ m. Tonellotto tr. Sillari (0-7), 40’ m. Stevanin tr. Sillari (0-14) s.t. 48’ m. Costantini nt (0-19), 68’ m. Ostuni Minuzzi nt (0-24), 70’ m. Bitonci nt (0-29).
IVECO CUS Torino: Borello; Di Luca, Floris (52’ De Robertis), Piva, Morchio; Gronda (C), Pirpiliu; Luoni, Epifani (52’ Zoboli), Citino; Maietti (43’ Weigel), Ponzio; Salvatore (65’ Sallam), Parodi, Reverso (41’ Zini). A disposizione: Soriga. All.: Carbone.
VALSUGANA RUGBY PADOVA: Ostuni Minuzzi (C), Sillari (60’ De Santis), Aggio, Zeni, Rasi, Stevanin, Bitonci (60’ Magosso), Giordano, Tonellotto, Da Lio E. (41’ Fusaro), Otano (60’ Poletti), Costantini, Fortuna (41’ Maris), Cerato (41’ Vecchini), Benini (41’ Jeni). A disposizione: Bresciani.
All.: Bezzati.
Arb: Catagini (TO). AA1 Bettinelli (TO), AA2 Pelassa (TO).
Cartellini: 55’ giallo Zini (CUS Torino).
Calciatori: Gronda (0/0), Sillari (2/4), Stevanin (0/1).
Note: giornata piovosa, circa 5°, campo pesante e fangoso. Circa 150 spettatori.
Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Valsugana 5.
Player of the Match: Emma Stevanin (Valsugana).