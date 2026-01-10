Rugby: colpaccio di Viadana a Rovigo in Serie A

La settima giornata del campionato di Serie A Elite maschile restituisce il Petrarca Rugby al comando solitario della classifica. Al Memo Geremia i padovani superano il Mogliano per 26-3, in una partita più combattuta di quanto dica il punteggio finale: i tuttineri devono infatti attendere l’ultimo minuto per trovare la quarta meta e conquistare il bonus offensivo. Una vittoria di controllo, costruita su una difesa solida e su una gestione ordinata dei momenti chiave, che permette alla squadra di Jimenez e Griffen di riprendere il passo in vetta.

Alle spalle del Petrarca si conferma il Valorugby Emilia, capace di andare a prendersi cinque punti pesanti a Piacenza contro i Lyons (10-38), con Juan Ignacio Cruz grande protagonista. Giornata amara invece per la FEMI-CZ Rovigo, che cade in casa al “Battaglini” contro un Viadana cinico e lucido nei momenti decisivi: il 22-28 finale premia i lombardi, che ribaltano il match nel finale e agganciano proprio Rovigo al terzo posto a quota 26 punti. Una sconfitta che pesa per i rossoblù, nonostante la precisione dalla piazzola di Thomson, in una gara intensa e combattuta fino all’ultimo.

In chiave playoff ruggiscono le Fiamme Oro, che travolgono il Colorno 50-17 allo stadio “Gamboni” di Roma, consolidando la quinta posizione e portandosi a ridosso delle prime quattro. Una prestazione dominante, costruita già nel primo tempo con un parziale di 31-0, nel segno di Di Marco e di un gioco offensivo efficace e continuo. Il quadro della giornata si completerà con il posticipo di Biella, dove i padroni di casa affronteranno il Rangers Rugby Vicenza, in un match che potrebbe ulteriormente ridisegnare la classifica.

SERIE A ELITE – risultati

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 10-38

Fiamme Oro Rugby v Rugby Colorno 1975 50-17

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 26-3

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 22-28

Biella Rugby Club v Rangers Vicenza domani

SERIE A ELITE – Classifica

Petrarca Rugby 31 punti; Valorugby Emilia 29; Femi-CZ Rovigo, Rugby Viadana 1970 26; Fiamme Oro Rugby 24; Mogliano Veneto Rugby 17; Rangers Vicenza 11; Biella Rugby Club 6; Rugby Colorno 1975, Sitav Rugby Lyons 5