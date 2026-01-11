Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff

Una vittoria sofferta, ma per questo ancora più bella, quella ottenuta dalle Zebre Parma che nel terzo turno della Challenge Cup di rugby superano al Lanfranchi i gallesi Ospreys. Dopo un primo tempo dominato la franchigia federale rischia la beffa nella ripresa, ma la meta di Locatelli fa gioire lo stadio di Parma e avvicina le Zebre ai playoff.

Avvio di gara deciso da parte delle Zebre Parma, che nei primi venti minuti impongono ritmo e territorialità agli Ospreys. Al 16’ arriva la prima concretizzazione: dopo una fase di pressione nei ventidue avversari, Giacomo Da Re è preciso dalla piazzola e porta avanti i ducali con il calcio di punizione del 3-0. La superiorità emiliana si traduce subito dopo in una splendida azione corale: al 20’ Alessandro Fusco rompe la linea difensiva gallese con un’incursione centrale, finalizzando un movimento offensivo fluido e ben orchestrato, impreziosito dall’assist di Da Re. Lo stesso mediano di mischia completa l’opera trasformando la meta e fissando il punteggio sul 10-0, certificando un inizio di match di grande personalità per le Zebre.

Nel secondo quarto di gara le Zebre Parma continuano a spingere e a mettere pressione agli Ospreys, trovando al 27’ un nuovo allungo grazie alla precisione di Giacomo Da Re, che centra i pali su calcio di punizione per il 13-0. Due minuti più tardi è ancora Alessandro Fusco a creare scompiglio nella linea difensiva gallese, con una penetrazione che conferma la vivacità dell’attacco bianconero. Alla mezz’ora, però, gli Ospreys iniziano a reagire: al 33’ una bella azione manovrata consente a Kieran Hardy di infilarsi in un varco della difesa parmense, segnale di crescita per i gallesi e di una fase finale del tempo più combattuta ma che si chiude sul 13-0.

La ripresa si apre con tutt’altro volto degli Ospreys, che al 44’ accorciano immediatamente le distanze sfruttando la forza del maul avanzante: il pacchetto gallese avanza compatto fino all’area di meta, dove Morgan Morse schiaccia oltre la linea, con Dan Edwards preciso nella trasformazione per il 13-7. La pressione ospite cresce e al 56’ arriva anche il sorpasso, frutto di una giocata individuale di grande qualità di Keiran Williams, capace di infilarsi nella difesa delle Zebre e andare in meta, ancora una volta con Edwards a completare l’opera dalla piazzola per il 13-14. La reazione dei ducali è però immediata: due minuti più tardi Giacomo Da Re ristabilisce l’equilibrio con un calcio piazzato che riporta avanti le Zebre Parma sul 16-14.

Nel finale la tensione sale e la partita si decide colpo su colpo. Al 68’ sono gli Ospreys a tornare avanti, con Dan Edwards che finalizza da distanza ravvicinata dopo una fase insistita nei cinque metri, anche se lo stesso mediano d’apertura gallese manca la trasformazione, mantenendo il punteggio sul 16-19. Le Zebre Parma non si disuniscono e trovano la risposta decisiva al 73’: la maul emiliana avanza inesorabile e nessuno riesce a fermarla, fino alla schiacciata vincente di Samuele Locatelli. Giacomo Da Re è glaciale dalla piazzola e con la trasformazione fissa il punteggio sul 23-19, sigillando un finale di grande carattere per i ducali.