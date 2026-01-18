Rugby a 7
Rugby a 7, l’Italia perde ancora col Madagascar nel SVNS 3. Titolo al Canada, tra le donne vince il Sudafrica
Si chiude al sesto posto il cammino dell’Italia maschile nel SVNS 3 di rugby a 7, andato in scena a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri perdono la finale per il 5° posto col Madagascar, che si impone per 31-22 dopo aver vinto già ieri lo scontro diretto nella prima fase a gironi. Titoli al Canada tra gli uomini ed al Sudafrica tra le donne.
Nella finale per il 5° posto l’Italia maschile cede al Madagascar per 22-31, con i malgasci che avevano chiuso la prima frazione in vantaggio per 17-5. Nel primo tempo, dopo il vantaggio degli africani, Flavio Pio Vaccari firma la meta del 5-5, ma i malgasci vanno a segnare altre due volte, arrivando a metà gara sul 17-5.
Dopo la ripresa del gioco la meta di Giovanni Marzotto sembra poter riaprire la contesa, ma il Madagascar va a +14 sul 24-10 con un’altra marcatura. La segnatura di Paul Marie Foroncelli, convertita da Francesco Krsul, riporta l’Italia in scia, ma gli africani tornano ancora a +14. La meta di Giacomo Ndoumbe Lobe serve solo a sancire il definitivo 22-31 in favore dei malgasci.
La finale tra le due formazioni promosse nel SVNS 2, Canada e Belgio, va ai nordamericani per 28-10, mentre il match per il titolo femminile vede il Sudafrica spuntarla sull’Argentina per 12-5. L’Italia dovrà invece ripartire dal percorso continentale della prossima estate per cercare di prendere parte al SVNS 3 del 2027.