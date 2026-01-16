Rugby a 7, l’Italia cerca la promozione nel SVNS 2

Tutto in un weekend per l’Italia del rugby a 7 maschile, che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, l’unica tappa in calendario del SVNS 3, con la possibilità di essere promossa nel SVNS 2 e, in caso di ulteriore promozione, di disputare la rassegna iridata 2026 e le SVNS Series 2027.

L’Italia, guidata da Matteo Mazzantini, è stata inserita nella Pool B con Belgio, Canada e Madagascar, mentre nella Pool A saranno presenti Samoa, Tonga, Hong Kong e Colombia: le prime due classificate di ciascun girone passeranno al tabellone ad eliminazione diretta, mentre le altre lotteranno per il quinto posto.

Sabato 17 gli azzurri disputeranno i tre incontri della prima fase a gironi: alle 8.50 italiane contro il Canada, alle 11.44 contro il Madagascar, ed alle 15.00 contro il Belgio. Domenica 18, invece, spazio a semifinali e finali: le prime due saranno promosse nel SVNS 2, quindi occorrerà vincere la semifinale per centrare l’obiettivo.