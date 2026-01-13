Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il SVNS 3 di Dubai: 12 azzurri a caccia della promozione

E’ fatta l’Italia del rugby a 7 maschile che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il SVNS 3, con la possibilità di essere promossa nel SVNS 2 e, in caso di ulteriore promozione, di disputare la rassegna iridata 2026 ed il SVNS 2027.

Il responsabile tecnico dell’Italia, Matteo Mazzantini, ha infatti diramato l’elenco dei 12 giocatori convocati: gli azzurri sono stati inseriti nella Pool B con Belgio, Canada e Madagascar, con le prime due che passeranno al tabellone ad eliminazione diretta.

Sabato 17 gli azzurri disputeranno i tre incontri della prima fase a gironi: alle 8.50 italiane contro il Canada, alle 11.44 contro il Madagascar, ed alle 15.00 contro il Belgio. Domenica 18, invece, spazio a semifinali e finali: le prime due saranno promosse nel SVNS 2, quindi occorrerà vincere la semifinale per centrare l’obiettivo.

I 12 CONVOCATI DELL’ITALIA

Francesco BONAVOLONTÀ – S.S. Lazio Rugby 1927 AD

Filippo BOZZONI – Rugby Colorno 1975 SRL SSD

Aramis CORONA – Rugby Colorno 1975 SRL SSD

Rocco DEL BONO – Livorno Rugby Ssd S.R.L.

Luca Nicolas DI SALVATORE – Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

Paul Marie FORONCELLI – Rugby Vicenza 2025 SSD a RL

Francesco KRSUL – Rugby Rovigo Delta SRL SSD

Cristian LAI – G.S. Fiamme Oro Rugby Roma

Giovanni MARZOTTO – Benetton Rugby Treviso SRL SSD

Giacomo NDOUMBELOBE – ASD Rugby Paese

Marco SCALABRIN – Rugby Petrarca SRL S.D.

Flavio Pio VACCARI – Rugby Rovigo Delta