Rublev scherza con l’intervistatore dopo il successo con Arnaldi: “Non c’è una buona connessione”

Il russo Andrey Rublev debutta agli Australian Open superando in tre set Matteo Arnaldi e guadagna così il pass per la sfida del secondo turno contro il giocatore portoghese Jaime Faria. Al termine del match la testa di serie numero 13 si è lasciata andare ad un divertente siparietto con il giornalista presente a bordo campo per le interviste.

Il commento del vittorioso debutto a Melbourne: “Arnaldi è un giocatore difficile da battere. Mi ha sconfitto un paio di volte, una proprio in un torneo del Grande Slam. Mentalmente non è stato facile, perché ho dovuto mostrare il mio miglior tennis e sono contento di aver vinto in tre set. In cosa mi aiuta maggiormente Marat Safin? Porta un po’ di relax nel team” .

L’avversario designato del secondo turno sarà il portoghese Jaime Faria. “Non so ancora contro chi giocherò e, anche ora che mi hai detto il nome, non lo conosco. Farò delle ricerche e studierò” . Dopo queste dichiarazioni, il giornalista ha evidenziato scherzando: “Ti ho intervistato diverse volte e non credo ci sia una buona connessione tra noi due. Puoi parlarmi delle condizioni di Melbourne?” .

Rublev ha poi inscenato il siparietto che ha fatto divertire il pubblico presente sulla Kia Arena: “È vero, non abbiamo molta connessione. Non so che dire. Siamo in Australia, le condizioni sono queste. A volte fa caldissimo; altre c’è un vento incredibile. Fa parte del tennis. Guardi il tennis da tanti anni, lo sai” . L’intervistatore si è però preso l’ultima parola: “Tu lavorerai sul tuo gioco e io sulle tecniche da utilizzare per le interviste” .