Roland Fischnaller vince a Scuol: “Dovevo qualificarmi alle Olimpiadi, ho messo una bandierina…”. Felicetti: “Senza rammarico”

Sabato memorabile per l’Italia a Scuol, dove è andato in scena il PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard: doppietta nella gara maschile e podio nella prova femminile, a ennesima dimostrazione dell’enorme caratura del movimento tricolore, tra l’altro a quattro settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller ha trionfato a 45 anni, 3 mesi e 22 giorni, imponendosi per la 24ma volta nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il fuoriclasse altoatesino ha regolato nell’ordine il sudcoreano Sangkyum Kim, lo svizzero Dario Caviezel, il bulgaro Radoslav Yankov e in finale il compagno di squadra Mirko Felicetti, al terzo podio stagionale. L’azzurro non aveva mai alzato le braccia al cielo nella località elvetica ed è salito sul gradino più alto del podio a oltre quindici anni di distanza dal primo sigillo in quel di Limone Piemontese.

Roland Fischnaller ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “A Scuol avevamo sempre tribolato negli anni scorsi, tranne nel 2025 quando aveva trionfato Bormolini. Il mio successo è molto importante e arriva su una pista molto difficile, ma ci siamo allenati molto bene. Dovevo ancora qualificarmi per le Olimpiadi e avevo bisogno di un bel risultato, sono molto felice di avere messo la mia bandierina anche qui, dove non avevo mai vinto. Al 99,9% è stata la mia ultima gara qui, bisogna rischiare tutto in questo sport e l’ho fatto”.

Mirko Felicetti ha espresso soddisfazione per il secondo posto: “È stata una bella gara, non ho alcun rammarico perché ho tirato al massimo delle mie possibilità. Fischnaller ha disputato la run perfetta, ma ci sta perdere quando entrambi si dà il 100%. È stato un ottimo lavoro di squadra, vediamo nei prossimi appuntamenti cosa riusciamo a fare”.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni: “Questa squadra sta ancora una volta riscrivendo la storia di questo sport. Roland Fischnaller a 45 anni rientra dopo un infortunio alla caviglia, arriva quinto a Cortina e poi vince due gare difficili su due piste difficili: oggi non era per niente facile, è stato impressionante. La classifica vede quattro nostri atleti ai primi quattro posti, questa alternanza con sette gare vinte fra uomini e donne è qualcosa di incredibile, devo ringraziare la squadra e lo staff per il clima che si è creato”.

Elisa Caffont esulta per la seconda piazza alle spalle della tedesca Ramona Hofmeister: “Ci tenevo a questo risultato, è importante per la classifica generale. Negli ultimi anni questa pista mi piaceva; ma non sono mai riuscita a fare risultati: stavolta ho centrato l’obiettivo. Sono soddisfatta per il risultato di squadra”.