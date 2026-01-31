Roland Fischnaller ancora sul podio nel PGS di Rogla: la vittoria sfuma al fotofinish!

Si è da poco concluso il PGS maschile di Rogla, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi slovene, è andata in scena una fase finale spettacolare, che si è conclusa con un incredibile ed appassionante Big Final. La vittoria, al fotofinish, è stata conquistata dal sudcoreano Sangho Lee che ha battuto, per pochi centimetri, Roland Fischnaller sulla linea del traguardo.

Il veterano azzurro si deve così accontentare del secondo posto per un’incollatura ma può comunque ritenersi soddisfatto della sua prova. Oggi l’asiatico si è dimostrato più forte, anche se il veterano azzurro ha fino alla fine cercato di mettere la tavola davanti. Il 45enne italiano non centra quindi la quarta vittoria stagionale ma le indicazioni in vista della sua settima Olimpiade rimangono ottime.

Terza piazza, dietro all’azzurro, per l’austriaco Fabian Obmann che ha superato nella Small Final lo sloveno Tim Mastnak. Si ferma, invece, ai quarti di finale il percorso di Gabriel Messner, battuto dal sud-coreano Lee. Fuori agli ottavi di finale il leader della generale Aaron March, Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza.