Roger Federer, la classe è intatta! Riviviamo l’allenamento con Ruud a Melbourne

Lo svizzero Roger Federer è tornato a calcare i campi da tennis della Rod Laver Arena di Melbourne alla vigilia degli Australian Open 2026: nella notte italiana l’elvetico si è esibito in una sessione di allenamento con il norvegese Casper Ruud.

Il coinvolgimento dell’ex numero 1 del mondo nell’Opening Week degli Australian Open 2026 culminerà domani, alle ore 9.00 italiane, quando Federer sarà l’ospite d’onore della Cerimonia d’Apertura, con il via al primo torneo stagionale dello Slam che arriverà domenica con i primi incontri di singolare.

Federer ha vinto il torneo di Melbourne per 6 volte (successi nel 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) in singolare e, assieme all’australiano Roy Emerson, è il secondo tennista ad essersi imposto nel maggior numero di occasioni, alle spalle del serbo Novak Djokovic, primo con 10 titoli.