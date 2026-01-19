Tennis
Ranking WTA (19 gennaio 2026): Jasmine Paolini perde una posizione, Elisabetta Cocciaretto ne guadagna 24!
Il ranking WTA è stato aggiornato alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis: in top ten perde una posizione Jasmine Paolini, che viene scavalcata dalla russa Mirra Andreeva, la quale si issa al settimo posto a discapito dell’azzurra, ora ottava.
L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, compie un gran balzo dopo la vittoria di Hobart: dalla posizione numero 80, infatti, l’italiana si issa fino al numero 56, guadagnando ben 24 posizioni. Resta appena fuori dalle 100, invece, Lucia Bronzetti, che scivola al numero 107 (-1).
Tra le prime 200 del mondo ci sono anche Lucrezia Stefanini, stabile al 139° posto, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che guadagna 47 posizioni e si porta al numero 191 del mondo. In top 300 balzo anche per Dalila Spiteri, che sale di 46 posti e diventa 287ma.
RANKING WTA
Lunedì 19 gennaio 2026
1 Aryna Sabalenka 10990
2 Iga Swiatek POL 8328
3 Coco Gauff USA 6423
4 Amanda Anisimova USA 6320
5 Elena Rybakina KAZ 5850
6 Jessica Pegula USA 5453
7 Mirra Andreeva 4731
8 Jasmine Paolini ITA 4267
9 Madison Keys USA 4111
10 Belinda Bencic SUI 3512
ITALIANE TRA LE PRIME 300
Lunedì 19 gennaio 2026
8 Jasmine Paolini 4267
56 Elisabetta Cocciaretto 1099
107 Lucia Bronzetti 728
139 Lucrezia Stefanini 518
165 Nuria Brancaccio 430
191 Lisa Pigato 374
215 Silvia Ambrosio 336
226 Camilla Rosatello 325
230 Jessica Pieri 318
236 Tyra Caterina Grant 309
287 Dalila Spiteri 236