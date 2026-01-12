Ranking ATP (12 gennaio 2026): Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno la storia per l’Italia!

Una data da ricordare. Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, l’Italia del tennis celebra un nuovo record, ovvero la presenza di due tennisti nella top-5 del ranking ATP. Questo traguardo non si era mai verificato in precedenza ed è stato reso possibile da Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.5). Mai, dalla creazione della classifica computerizzata nel 1973, il Bel Paese ha potuto vantare un risultato simile.

Il tennista toscano, grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, ha conseguito questo obiettivo, scalando di due posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento. Musetti è diventato il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre, preceduto solo da Sinner, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

In base all’ultimo update del ranking, l’Italia conta quattro tennisti nella top-30, i quali saranno anche teste di serie negli imminenti Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio). Oltre ai già citati Sinner e Musetti, figurano Flavio Cobolli (22) e Luciano Darderi (24).

Andando oltre gli interessi nazionali, è opportuno notare che il ranking è attualmente guidato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che precede Sinner, il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic e Musetti. A completare la top-10 ci sono l’australiano Alex de Minaur (n.6), il canadese Felix Auger-Aliassime (n.7), gli americani Ben Shelton (n.8) e Taylor Fritz (n.9), e il kazako Alexander Bublik, che, grazie al successo in finale di ieri a Hong Kong (nono titolo della carriera) contro il menzionato Musetti, è entrato in questo gruppo d’élite per la prima volta.

RANKING ATP TOP-20

Lunedì 12 gennaio 2026

1 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 punti

2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 11.500

3 (=0) Alexander Zverev (GER) 5.105

4 (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.780

5 (+2) Lorenzo Musetti (ITA) 4.105

6 (=0)Alex de Minaur (AUS) 4.080

7 (-2) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.990

8 (=0) Ben Shelton (USA) 3.960

9 (=0) Taylor Fritz (USA) 3.840

10 (+1) Alexander Bublik (KAZ) 3.065

11 (-1) Jack Draper (GBR) 2.990

12 (+1) Daniil Medvedev 2.910

13 (-1) Casper Ruud (NOR) 2.795

14 (+2) Andrey Rublev 2.600

15 (-1) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2.585

16 (-1) Holger Rune (DEN) 2.580

17 (=0) Karen Khachanov 2.320

18 (=0) Jakub Mensik (CZE) 2.125

19 (=0) Jiri Lehecka (CZE) 2.090

20 (+1) Francisco Cerundolo (ARG) 2.035

AZZURRI TRA I PRIMI 200

2 (=0) Jannik Sinner 11.500 punti

5 (+2) Lorenzo Musetti 4.105

22 (=0) Flavio Cobolli 1.955

24 (=0) Luciano Darderi 1.579

40 (-1) Lorenzo Sonego 1.240

56 (-1) Matteo Berrettini 945

65 (-4) Matteo Arnaldi 858

76 (-3) Mattia Bellucci 758

108 (-3) Luca Nardi 561

138 (+1) Andrea Pellegrino 438

140 (=0) Francesco Passaro 436

141 (-4) Francesco Maestrelli 436

152 (-4) Matteo Gigante 407

156 (-3) Giulio Zeppieri 402

189 (=0) Stefano Travaglia 308