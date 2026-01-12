Tennis
Ranking ATP (12 gennaio 2026): Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno la storia per l’Italia!
Una data da ricordare. Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, l’Italia del tennis celebra un nuovo record, ovvero la presenza di due tennisti nella top-5 del ranking ATP. Questo traguardo non si era mai verificato in precedenza ed è stato reso possibile da Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.5). Mai, dalla creazione della classifica computerizzata nel 1973, il Bel Paese ha potuto vantare un risultato simile.
Il tennista toscano, grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, ha conseguito questo obiettivo, scalando di due posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento. Musetti è diventato il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre, preceduto solo da Sinner, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.
In base all’ultimo update del ranking, l’Italia conta quattro tennisti nella top-30, i quali saranno anche teste di serie negli imminenti Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio). Oltre ai già citati Sinner e Musetti, figurano Flavio Cobolli (22) e Luciano Darderi (24).
Andando oltre gli interessi nazionali, è opportuno notare che il ranking è attualmente guidato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che precede Sinner, il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic e Musetti. A completare la top-10 ci sono l’australiano Alex de Minaur (n.6), il canadese Felix Auger-Aliassime (n.7), gli americani Ben Shelton (n.8) e Taylor Fritz (n.9), e il kazako Alexander Bublik, che, grazie al successo in finale di ieri a Hong Kong (nono titolo della carriera) contro il menzionato Musetti, è entrato in questo gruppo d’élite per la prima volta.
RANKING ATP TOP-20
Lunedì 12 gennaio 2026
1 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 punti
2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 11.500
3 (=0) Alexander Zverev (GER) 5.105
4 (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.780
5 (+2) Lorenzo Musetti (ITA) 4.105
6 (=0)Alex de Minaur (AUS) 4.080
7 (-2) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.990
8 (=0) Ben Shelton (USA) 3.960
9 (=0) Taylor Fritz (USA) 3.840
10 (+1) Alexander Bublik (KAZ) 3.065
11 (-1) Jack Draper (GBR) 2.990
12 (+1) Daniil Medvedev 2.910
13 (-1) Casper Ruud (NOR) 2.795
14 (+2) Andrey Rublev 2.600
15 (-1) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2.585
16 (-1) Holger Rune (DEN) 2.580
17 (=0) Karen Khachanov 2.320
18 (=0) Jakub Mensik (CZE) 2.125
19 (=0) Jiri Lehecka (CZE) 2.090
20 (+1) Francisco Cerundolo (ARG) 2.035
AZZURRI TRA I PRIMI 200
2 (=0) Jannik Sinner 11.500 punti
5 (+2) Lorenzo Musetti 4.105
22 (=0) Flavio Cobolli 1.955
24 (=0) Luciano Darderi 1.579
40 (-1) Lorenzo Sonego 1.240
56 (-1) Matteo Berrettini 945
65 (-4) Matteo Arnaldi 858
76 (-3) Mattia Bellucci 758
108 (-3) Luca Nardi 561
138 (+1) Andrea Pellegrino 438
140 (=0) Francesco Passaro 436
141 (-4) Francesco Maestrelli 436
152 (-4) Matteo Gigante 407
156 (-3) Giulio Zeppieri 402
189 (=0) Stefano Travaglia 308