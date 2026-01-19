Rally Montecarlo 2026: programma, orari, tv, streaming

Scatta ufficialmente il Mondiale rally 2026. Come tradizione il campionato prende il via già nel cuore dell’inverno con l’imperdibile appuntamento del Rallye Monte Carlo che da un lato farà togliere la ruggine di dosso ai protagonisti, dall’altro metterà in palio i primi punti della stagione e ci darà un primo quadro generale di una stagione che si annuncia tutt’altro che semplice da leggere.

Quale sarà il programma? Il rally del Principato prenderà il via nella giornata di mercoledì 21 gennaio con lo shakedown, quindi a partire da giovedì 22 gennaio si inizierà a fare sul serio. Sin dalla prima giornata di gare, infatti, vivremo 3 stage per un totale di quasi 61 chilometri di prove speciali. Nella giornata di venerdì 23 gennaio, invece, il chilometraggio parlerà di ben 128.88 chilometri di prove speciali, quindi sabato 24 gennaio altri 77.61 chilometri con ulteriori quattro stage. La giornata conclusiva, domenica 25 gennaio, vedrà altre 4 frazioni, con l’ultima che sarà la “La Bollene-Vesubie – Moulinet” che avrà valore anche di Power Stage.

Chi vedremo al via della gara monegasca? In prima fila, ovviamente, il leggendario Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) assieme al britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), quindi il belga Thierry Neuville (Hyundai i20), il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), senza dimenticare il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris). Ricordiamo che non vedremo più in azione Kalle Rovanpera e Ott Tanak, che hanno preso altre strade.

Come seguire l’evento? Il Mondiale rally 2026 sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (programmazione e canale che saranno definiti giorno per giorno) che selezionerà gli stage più importanti. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e su RallyTV, previo abbonamento, che si potrà seguire anche tramite DAZN.

PROGRAMMA RALLY MONTE CARLO 2026

Mercoledì 21 gennaio

14:01 – 15:30 Shakedown Gap riservato ai P1 e conduttori invitati 4,25

15:31 – 17:00 Shakedown Gap riservato a tutti i piloti prioritari

17:01 – 18:30 Shakedown Gap riservato ai P2, P3 e non prioritari

Giovedì 22 gennaio [60,76 km]

16:05 SS.1 “Toudon – Saint-Antonin” 21,90

18:35 SS.2 “Esclangon – Seyne-Les-Alpes” 23,80

20:35 SS.3 “Vaumeilh – Claret” 15,06

Venerdì 23 gennaio [128,88 km]

9:04 SS.4 “Laborel – Chauvac-Laux-Montaux” 17,95

10:32 SS.5 “Saint-Nazaire-Le-Desert – La Motte-Chalancon” 28,70

11:50 SS.6 “La-Batie-des-Fonts – Aspremont” 17,79

15:16 SS.7 “Laborel – Chauvac-Laux-Montaux” 17,95

16:44 SS.8 “Saint-Nazaire-Le-Desert – La Motte-Chalancon” 28,70

18:05 SS.9 “La-Batie-des-Fonts – Aspremont” 17,79

Sabato 24 gennaio [77,61 km]

8:31 SS.10 “La Breole – Bellaffaire” 29,93

9:55 SS.11 “Vaumeilh – Claret” 15,06

12:31 SS.12 “La Breole – Bellaffaire” 29,93

18:35 SSS.13 “Monaco Circuit” 2,69

Domenica 25 gennaio [71,90 km]

8:05 SS.14 “Col de Braus – La Cabanette” 12,50

9:35 SS.15 “La Bollene-Vesubie – Moulinet” 23,45

11:09 SS.16 “Col de Braus – La Cabanette” 12,50

13:15 SS.17 “La Bollene-Vesubie – Moulinet” Power Stage 23,45