Rafael Nadal sarà a Melbourne nel giorno della finale degli Australian Open 2026

Da un campione all’altro, verrebbe da dire. Dopo che Roger Federer è stato presente nella cerimonia d’apertura dell’edizione 2026 degli Australian Open, spetterà al suo eterno rivale, Rafa Nadal, essere nella terra dei canguri. L’appuntamento è previsto nel giorno della finale maschile dello Slam (1° febbraio), in occasione dell’evento “Night of Legends”.

Rafa sarà in campo all’ex n.1 del ranking WTA, Ashleigh Barty, e al tennista australiano in carrozzina Dylan Alcott. Ci saranno attività interattive per i fan, musica dal vivo con un DJ e tanto altro all’interno della Kia Arena. I tifosi potranno vincere premi, come biglietti per la finale maschile e una sessione fotografica con il fuoriclasse nativo di Manacor.

Nadal, ritiratosi dal tennis professionistico nel novembre 2024, ha sollevato il trofeo di Melbourne nel 2009 e nel 2022, avendo bisogno di cinque set in entrambe le finali per aggiudicarsi il titolo. Nella finale di quattro anni fa, l’iberico completò una rimonta epica da due set a zero contro il russo Daniil Medvedev , trionfando dopo una battaglia durata cinque ore e 24 minuti.

Attraverso il profilo Instagram degli Australian Open, Rafa ha confermato la sua presenza anche per celebrare i 25 anni di partnership dell’azienda automobilistica coreana (KIA) col torneo. “Ciao a tutti. Sono molto felice di annunciare che, grazie a Kia, in vista della celebrazione dei 25 anni di partnership con l’Australian Open, sarò in Australia. Sono contento perché mi sono mancati molto i tifosi australiani che non incontro di persona dal 2023. Spero di condividere nuovamente dei bei momenti insieme, in particolare il 1° febbraio nella Kia Arena per la ‘Notte delle Leggende’. Non vedo l’ora. Grazie ancora per tutto, ci vediamo presto“, le parole dello spagnolo.