Quanto si guadagna agli Australian Open 2026? Il montepremi dal 1° turno alla finale: assegni inferiori agli altri Slam

Il montepremi degli Australian Open 2026 sarà pari a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,6 milioni di euro): si tratta della somma più elevata della storia per lo Slam in terra oceanica, l’importo è aumentato di addirittura il 16% rispetto alla passata stagione e permetterà così ai vincitori dei tornei di singolare di aggiudicarsi 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Quanti soldi si guadagnano agli Australian Open turno per turno?

La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 150.000 dollari australiani (circa 86.000 euro), mentre l’approdo al secondo turno garantisce 225.000 dollari (circa 129.000 euro). Basta la qualificazione al terzo turno per garantirsi 327.750 dollari (circa 188.000 euro), mentre giocare gli ottavi di finale porterebbe con sé 480.000 dollari (circa 275.000 euro). L’entità dell’emolumento si alza con i quarti di finale (750.000 dollari, circa 430.000 euro) e la semifinale (1,25 milioni di dollari, circa 717.000 euro).

Il finalista perdente si consolerà con 2,15 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro). Come già anticipato in precedenza, il vincitore degli Australian Open farà festa con 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro): Jannik Sinner riuscirà ad alzare al cielo il trofeo per la terza volta consecutiva e ad assicurarsi l’assegno più generoso? Dodici mesi fa il fuoriclasse altoatesino portò a casa 3,5 milioni di dollari australiani, dunque la borsa per una conferma a Melbourne sarebbe molto più generosa.

Come può essere considerato il montepremi degli Australian Open rispetto agli altri Slam? Resta il Major meno pagato. Il confronto con gli emolumenti delle edizioni 2025 degli altri tornei di punta parla chiaro: Jannik Sinner si meritò 2,7 milioni di sterline britanniche per il sigillo a Wimbledon (circa 3,1 milioni di euro), Carlos Alcaraz intascò 2,55 milioni di euro per il trionfo al Roland Garros e 5 milioni di dollari statunitensi per l’affermazione agli US Open (circa 4,28 milioni di euro).

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO: 150.000 dollari australiani (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO: 225.000 dollari australiani (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO: 327.750 dollari australiani (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE: 480.000 dollari australiani (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE: 750.000 dollari australiani (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI: 1,25 milioni di dollari australiani (circa 717.000 euro)

FINALE: 2,15 milioni di dollari australiani (circa 1,24 milioni di euro)

CAMPIONE: 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro).