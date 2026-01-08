Quanto guadagnano Sinner e Alcaraz nell’esibizione di Seul? La sorprendente scelta degli organizzatori

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz daranno vita all’attesissima esibizione in programma sabato 10 gennaio (a partire dalle ore 08.00 italiane) sul cemento di Seoul. La stagione dei due fenomeni del panorama tennistico internazionale si aprirà nella capitale della Corea del Sud con un testa a testa che servirà a scaldare i motori in vista degli Australian Open, primo Slam di questa annata agonistica che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne.

Si preannuncia un confronto particolarmente sentito, anche se non sarà ufficiale, non metterà in palio punti per il ranking ATP (l’altoatesino è numero 2 del mondo, lo spagnolo svetta in testa alla graduatoria internazionale) e non avrà ripercussione sulle statistiche del massimo circuito mondiale. Le esibizioni vengono allestite per allietare il pubblico, per allargare il potenziale bacino degli appassionati di tennis e per assicurare agli organizzatori di fare un po’ di cassa.

Ma quanto finirà nelle tasche delle due stelle che scenderanno in campo in terra asiatica? Quanti soldi guadagnano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la loro esibizione a Seoul? Al momento non sono state confermate delle cifre: gli organizzatori hanno infatti scelto di non svelare gli importi garantiti ai due giocatori. Una decisione un po’ a sorpresa, perché solitamente si è soliti rivelare gli emolumenti in modo da vantarsi al cospetto di appassionati, addetti ai lavori e potenziali concorrenti in giro per il mondo.

Per il momento circolano soltanto delle supposizioni e delle potenziali stime, ma non c’è nulla di ufficiale: a differenza dei tornei ATP e dei Challenger, per le esibizioni non vige l’obbligo di rivelare il montepremi. Il Six Kings Slam aveva fatto un’eccezione, annunciando in pompa magna che il vincitore avrebbe portato a casa sei milioni di dollari statunitensi, una cifra superiore a quella di tutti gli Slam. E le ultime due edizioni a Riad sono state vinte da Jannik Sinner…