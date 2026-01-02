Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi: Marquez paperone, Bagnaia alla finestra

Il Mondiale MotoGP 2026 prenderà il via nel weekend del 27 febbraio-1 marzo col GP della Thailandia. Sarà il circuito di Buriram a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, che potrebbe riservare parecchie sorprese e che andrà seguita con grande attenzione. L’incognita è sullo stato di salute di Marc Marquez, che ha dominato l’ultima annata agonistica ma che sta facendo i conti con la riabilitazione. Il fuoriclasse spagnolo sarà in sella alla Ducati ufficiale al pari di Francesco Bagnaia, desideroso di riscatto.

Marco Bezzecchi e Alex Marquez cercheranno di puntare in alto insieme al sempre più pimpante Pedro Acosta, mentre si attende la rinascita di Jorge Martin. Questo è il quadro sportivo che ci aspetta tra un paio di mesi, ma un’altra domanda molto frequente che si fanno gli appassionati riguarda gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano gli uomini che corrono in MotoGP? Parliamo di cifre elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno.

Gli stipendi e gli emolumenti del 2026 non sono ancora stati svelati in maniera quantomeno ufficiosa, dunque diamo uno sguardo a quanto i centauri hanno portato a casa nel corso del 2025. Marc Marquez è il paperone con 12 milioni di euro, ma sorprendono i 12 milioni di euro portati a casa da Fabio Quartararo con la Yamaha. Francesco Bagnaia si è fermato a 7 milioni, mentre Jorge Martin ha guadagnato 4,2 milioni e fanno notizia i 4 milioni di euro di Maverick Vinales e Johann Zarco.

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI MOTOGP (nel 2025)

1. Marc Marquez (Ducati) 12 milioni di euro

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 12 milioni di euro

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 7 milioni di euro

4. Jorge Martin (Aprilia) 4,2 milioni di euro

5. Maverick Vinales (KTM) 4 milioni di euro

5. Johann Zarco (Honda) 4 milioni di euro

7. Jack Miller (Yamaha) 3 milioni di euro

7. Joan Mir (Honda) 3 milioni di euro

9. Enea Bastianini (KTM) 2,5 milioni di euro

10. Alex Rins (Yamaha) 2,2 milioni di euro

11. Pedro Acosta (KTM) 1,5 milioni di euro

12. Franco Morbidelli (Ducati) 1 milione di euro

12. Brad Binder (KTM) 1 milione di euro

14. Alex Marquez (Ducati) 900.000 euro

15. Miguel Oliveira (Yamaha) 800.000 euro

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 400.000 euro

17. Luca Marini (Honda) 400.000 euro

18. Marco Bezzecchi (Aprilia) 300.000 euro

18. Raul Fernandez (Aprilia) 300.000 euro

18. Fermin Aldeguer (Ducati) 300.000 euro