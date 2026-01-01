Quanto guadagnano i ciclisti? La classifica degli stipendi: Pogacar Paperone, Ganna primo italiano

Una nuova stagione è alle porte per il grande ciclismo. Il 2026 è appena iniziato e il ritorno del gruppo è atteso per la metà del mese di gennaio, anche se poi bisognerà aspettare un ulteriore mese per entrare davvero nel vivo dell’annata agonistica. In questo particolare periodo dell’anno le squadre si radunano e incominciano la preparazione. Ciclisti, preparatori, allenatori, manager stilano il programma di gare e condividono gli obiettivi per quella che sarà sicuramente una stagione molto intensa.

Gli appassionati si chiedono invece quanti soldi guadagnano i ciclisti. Le ultime indiscrezioni sugli emolumenti percepiti dagli atleti di riferimento arrivano dalla testata Top Velo e si riferiscono al 2025, mentre per il 2026 non ci sono ancora dei riferimenti e occorrerà aspettare i prossimi mesi per avere qualche proiezione accurata. Lo sloveno Tadej Pogacar, che nell’ultima stagione ha vinto Tour de France e Mondiali, può fare affidamento su un salario di 8 milioni di euro che percepisce dalla UAE Emirates.

Lo sloveno precede il connazionale Primoz Roglic, spintosi a 5,5 milioni con la Red Bull-Bora-hansgrohe. Il danese Jonas Vingegaard, secondo al Tour de France e vincitore della Vuelta di Spagna, insegue con 4,5 milioni e precede l’olandese Mathieu van der Poel, impostosi alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix, che ha toccato i 4 milioni di euro.

Quinta piazza per il belga Wout van Aert (3,5 milioni di euro), seguito dal connazionale Remco Evenepoel (3 milioni di euro in una stagione un po’ sottotono per i suoi standard e chiusa con l’addio alla Quick Step). Poco sotto i tre milioni troviamo Adam Yates (2,8), Tom Pidcock (2,7), Carlos Rodriguez (2,5), Michal Kwiatkowski (2,5), Egan Bernal (2,5). Il migliore italiano è Filippo Ganna con due milioni di euro percepiti dalla INEOS Grenadiers.

CLASSIFICA STIPENDI CICLISTI 2025

1. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates XRG) 8 milioni di euro

2. Primoz Roglic (Slovenia, Red Bull-Bora-hansgrohe) 5,5 milioni di euro

3. Jonas Vingegaard (Danimarca, Visma | Lease a Bike) 4,5 milioni di euro

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi, Alpecin-Deceuninck) 4 milioni di euro

5. Wout van Aert (Belgio, Visma | Lease a Bike) 3,5 milioni di euro

6. Remco Evenepoel (Belgio, Soudal-Quick Step) 3 milioni di euro

7. Adam Yates (Gran Bretagna, UAE Emirates) 2,8 milioni di euro

8. Thomas Pidcock (Gran Bretagna, Q36.5) 2,7 milioni di euro

9. Egan Bernal (Colombia, Ineos Grenadiers) 2,5 milioni di euro

9. Carlos Rodriguez (Spagna, Ineos Grenadiers) 2,5 milioni di euro

9. Michal Kwiatkowski (Polonia, INEOS Grenadiers) 2,5 milioni di euro

12. Filippo Ganna (Italia, INEOS Grenadiers) 2 milioni di euro

Sono riportate le squadre per cui i ciclisti hanno militato nel 2025, per la classifica degli stipendi 2026 occorrerà aspettare.