Quanti soldi si guadagnano alla United Cup 2026? Il montepremi e gli assegni in palio

Venerdì 2 gennaio incomincerà la United Cup, la competizione per Nazionali miste che aprirà ufficialmente la nuova stagione tennistica. La manifestazione andrà in scena sul cemento di Perth e Sydney fino a domenica 11 gennaio, rappresentando un vero e proprio antipasto degli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica scatterà il 18 gennaio a Melbourne). Alla kermesse parteciperanno diciotto Paesi, suddivisi in sei gironi da tre squadre ciascuno: i vincitori e le migliori seconde per città accederanno ai quarti di finale.

L’Italia punterà a fare la differenza spinta da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. Ad affiancarli ci saranno Sara Errani, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori e Nuria Brancaccio. Gli azzurri incroceranno Francia e Svizzera a Perth: l’esordio è previsto il 4 gennaio contro gli elvetici e nel giorno dell’Epifania si disputerà il confronto con i transalpini.

Si tratta di un evento di primaria importanza organizzato da ATP e WTA, con un montepremi complessivo decisamente rilevante: stiamo infatti parlando di 17 milioni di dollari australiani (circa 9,6 milioni di euro). Al momento, però, non è ancora stato comunicato come verrà distribuita la cifra e quali saranno gli assegni previsti turno per turno. Di sicuro è garantita una cifra per la partecipazione, poi gli importi aumenteranno con l’avanzare della competizione.

MONTEPREMI UNITED CUP 2026

