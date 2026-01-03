Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di freccette? Cifra impensabile per il vincitore: assegno da brividi

Oggi sabato 3 gennaio (ore 21.00) va in scena la finale dei Mondiali 2026 di freccette: nell’iconico catino dell’Alexandra Palace di Londra, caratterizzato da un abituale clima di festa e da un entusiasmo coinvolgente, accompagnato da qualche sostanzioso bicchiere di birra sugli spalti ad aumentare l’ebrezza dell’evento, verrà incoronato il padrone dei darts. Si tratta di una competizione che da anni ha trovato il suo folto bacino di affezionati, approfittando anche dell’intelligentissima collocazione in calendario (e fino a poco fa l’atto conclusivo si disputava la sera di Capodanno, altra eccellente trovata).

Il primo a vincere sette set conquisterà l’ambito titolo nella capitale britannica, chi riuscirà a meritarsi la corona? Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante, avvincente ed equilibrato tra due talenti assoluti e desiderosi di emergere di fronte a un pubblico decisamente competente, che impazzisce quando si firma il sempre emblematico “180” e che tifa per le chiusure ad effetto. Attenzione anche alla sensazionale borsa che accompagna la kermesse: il montepremi della competizione è infatti spaventoso e fa invidia alla quasi totalità degli sport, escludendo tennis e golf. Quanti soldi guadagna chi vince i Mondiali 2026 di freccette?

Stiamo parlando di addirittura un milione di sterline britanniche! Sì, avete letto bene: l’equivalente di 1,15 milioni di euro. Sono cifre decisamente da capogiro e che chi non segue abitualmente questa disciplina non avrebbe mai immaginato, visto che le freccette vengono spesso declassata a sport da bar e che non necessita di una particolare forma fisica (non è così, ed è anche importante possedere una brillante capacità di calcolo matematico, vista la particolare dinamica del gioco). Ci sarà gloria anche per lo sconfitto, che porterà a casa 400.000 sterline (circa 460.000 euro): altro che premio di consolazione…

QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE DEI MONDIALI DI FRECCETTE?

1 milione di sterline britanniche (circa 1,15 milioni di euro).