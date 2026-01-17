Quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni a Wengen tra discesa e superG? L’uomo più ricco del Lauberhorn!

L’uomo più ricco del Lauberhorn: Giovanni Franzoni può salutare Wengen con questo simpatico appellativo, dopo aver guadagnato la somma di denaro più alta del fine settimana sulle nevi svizzere. Il lombardo è letteralmente esploso in una delle località più iconiche e simboliche del Circo Bianco: il fine settimana si era aperto con la vittoria nel superG (scendendosi con il numero 1) ed è poi proseguito con il terzo posto nella mitica discesa (accorciata, presentandosi al cancelletto di partenza con il numero 28).

Combinando i risultati nelle due gare veloci, il 24enne è stato il migliore in assoluto: lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la discesa dopo il quarto posto in superG, l’austriaco Stefan Babinsky è stato secondo in superG e poi 33mo in discesa; lo svizzero Franjo Von Allmen ha completato il podio in superG ed è stato quarto in discesa; l’austriaco Vincent Kriechmayr ha chiuso al secondo posto in discesa e al 12mo in superG. Un risultato notevole sotto il profilo agonistico e che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico.

Quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni a Wengen? 54.709 euro per la vittoria in superG e 13.968 euro per il terzo posto in discesa libera, per un totale di 68.677 euro. Ad esempio Odermatt si è fermato a 65.185 euro, dunque alle spalle dell’uomo più ricco del Lauberhorn. Il weekend in Svizzera si chiuderà con uno slalom, ma nessuno uomo avrà la possibilità di toccare questo primato, indubbiamente una bella soddisfazione per il bresciano.

QUANTI SOLDI GUADAGNA GIOVANNI FRANZONI A WENGEN?

Vittoria in superG: 54.709 euro.

Terzo posto in discesa libera: 13.968 euro.

TOTALE: 68.677 euro.