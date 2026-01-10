Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nell’esibizione di oggi a Seul? Le possibili cifre

Oggi sabato 10 gennaio (ore 08.00 italiane) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno a Seoul (Corea del Sud) in un attesissimo testa a testa che permetterà di scaldare i motori in vista del vero avvio della stagione. Si tratta di un incontro di esibizione che per entrambi i giocatori rappresenterà l’esordio stagionale per entrambi i giocatori, attesi il 14 gennaio dal Million Dollar One Point Slam (si giocano incontri di un punto secco con la presenza di amatori) e poi dagli Australian Open, che scatteranno il 18 gennaio.

Nuovo testa a testa tra il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo a due mesi di distanza dall’atto conclusivo delle ATP Finals vinto dall’azzurro, che in precedenza ebbe la meglio anche al Six Kings Slam (evento di esibizione con un montepremi per il vincitore pari a sei milioni di dollari statunitensi). Le esibizioni hanno l’obiettivo di catturare l’interesse degli appassionati, ma anche di rimpinguare i conti correnti dei giocatori che decidono di regalare spettacolo. Quanti soldi guadagneranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

Per il momento non si conoscono ancora le cifre del match di Seoul: circolano soltanto anche voci che parlano di un possibile introito tra 1,5 e 2,5 milioni di euro, ma non c’è nulla di ufficiale. Gli organizzatori delle esibizioni non hanno l’obbligo di comunicare il montepremi, come invece accade nei tornei ufficiali. Si rimarrà verosimilmente lontani dall’importo faraonico del Six Kings Slam: in quel caso i sei milioni di dollari erano stati annunciati perché superiori agli assegni garantiti ai vincitori degli Slam.